EM ISRAEL

Flávio Bolsonaro acusa Lula de antissemitisimo e presidente se manifesta

Comunidade judaica se tornou um público caro para os cotados a disputar a Presidência, como Lula e Flávio

27/01/2026 20:59

Lula fez homenagem às vítimas do Holocausto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) publicou nesta terça-feira (27/1), data de memória pelas vítimas do Holocausto, uma nota sobre a tragédia histórica, horas após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusá-lo de antissemitisimo.

Em discurso durante evento que reúne personalidades da direita em Israel, Flávio relembrou uma declaração do presidente de 2024, em que Lula comparou um ataque de Israel à Faixa de Gaza às ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a comunidade judaica se tornou um público caro para os cotados a disputar a Presidência, como Lula e Flávio.

"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", escreveu a conta de Lula nas redes.

