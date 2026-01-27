Assine
Caiado deixa o União Brasil e busca novo partido para disputar presidência

O governador de Goiás e presidenciável também revelou ter conversado com Flávio Bolsonaro para que, segundo ele, aquele que chegar ao 2º turno "tenha o apoio do outro"

27/01/2026 20:28

Inauguração do Terminal de Senador Canedo
Inauguração do Terminal de Senador Canedo crédito: Fotos Junior Guimarães

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nesta terça-feira (27/1) que comunicou ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, estar procurando por novos partidos para se candidatar nas eleições presidenciais de 2026. De acordo com o político, a situação deve ser resolvida nos próximos dias.

“Já disse para o [Antônio] Rueda, para o ACM Neto [vice-presidente do União], que estou procurando outro partido para me candidatar. Isso é uma realidade que não posso esperar mais, eu vou até o fim, minha história de vida credencia isso”, disse ele, em entrevista para a Novabrasil.

Segundo Caiado, a discussão sobre o tema se iniciou “desde o período do Natal e do Ano Novo”. “O entendimento é avançarmos para a campanha. Isso é algo a ser resolvido nos próximos dias”, reforçou.

Oposição a Lula

Em relação às eleições, o governador declarou que ter somente um representante da direita favoreceria o governo atual e seria exatamente o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer. De acordo com ele, com vários candidatos na oposição, o petista teria que descentralizar os alvos, enquanto todo o resto direciona as críticas à Lula, facilitando uma possível vitória da direita.

“O que Lula quer é um candidato só. Como é que você enfrenta com um candidato só uma máquina de governo? Vamos ser realistas. É um governo sem escrúpulos, com uma máquina toda montada para explodir um candidato só”, emendou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

