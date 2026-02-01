Padre de Aparecida critica caminhada de Nikolas e viraliza: 'Quer o poder'
Ferdinando Marcílio ainda discursou contra as armas. Para ele, é "impossível" ser cristão e apoiar o armamento
Durante uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, o padre Ferdinando Marcílio fez referência à caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e criticou o movimento. O vídeo do discurso viralizou entre comunidades de esquerda nas redes sociais.
A fala foi no último domingo (25/1), dia em que Nikolas chegou a Brasília (DF) após percorrer 250 quilômetros desde Paracatu, no Noroeste de Minas. A caminhada teve o objetivo de manifestar insatisfação com o governo Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF).
“Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira. Quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”, discursou o padre.
A menção à caminhada veio em meio à homília, em que Ferdinando falava sobre poder. Ele também citou o conflito entre Israel e Palestina, que chamou de “guerra por poder”.
“Às vezes a gente escuta entre nós aqueles que batem palmas para estas atitudes. Horrível! Anti evangelho, anti cristão. E, por favor, se você está fazendo assim, não entre na fila da comunhão, não, viu? Porque eu não posso comungar a vida e estar a favor da morte”, afirmou.
Discurso antiarmas
O padre ainda discursou contra as armas. Para ele, é “impossível” ser cristão e apoiar o armamento.
“‘Padre, eu sou cristão’, me disse uma pessoa aqui no santuário. ‘Mas eu sou a favor das armas’. Não tem jeito, é impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar”, disse Ferdinando.