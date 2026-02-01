Assine
overlay
Início Política
'NENHUM PROJETO PARA O POVO'

Padre de Aparecida critica caminhada de Nikolas e viraliza: 'Quer o poder'

Ferdinando Marcílio ainda discursou contra as armas. Para ele, é "impossível" ser cristão e apoiar o armamento

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
01/02/2026 10:54

compartilhe

SIGA
x
Ferdinando Marcílio, padre do Santuário Nacional de Aparecida
Ferdinando Marcílio, padre do Santuário Nacional de Aparecida crédito: Reprodução/A12

Durante uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, o padre Ferdinando Marcílio fez referência à caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e criticou o movimento. O vídeo do discurso viralizou entre comunidades de esquerda nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A fala foi no último domingo (25/1), dia em que Nikolas chegou a Brasília (DF) após percorrer 250 quilômetros desde Paracatu, no Noroeste de Minas. A caminhada teve o objetivo de manifestar insatisfação com o governo Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira. Quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”, discursou o padre.

A menção à caminhada veio em meio à homília, em que Ferdinando falava sobre poder. Ele também citou o conflito entre Israel e Palestina, que chamou de “guerra por poder”.

“Às vezes a gente escuta entre nós aqueles que batem palmas para estas atitudes. Horrível! Anti evangelho, anti cristão. E, por favor, se você está fazendo assim, não entre na fila da comunhão, não, viu? Porque eu não posso comungar a vida e estar a favor da morte”, afirmou.

Leia Mais

Discurso antiarmas

O padre ainda discursou contra as armas. Para ele, é “impossível” ser cristão e apoiar o armamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“‘Padre, eu sou cristão’, me disse uma pessoa aqui no santuário. ‘Mas eu sou a favor das armas’. Não tem jeito, é impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar”, disse Ferdinando.

Tópicos relacionados:

aparecida brasilia caminhada nikolas nikolas-ferreira padre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay