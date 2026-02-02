Suplente de deputado do PT é preso por importunação sexual em voo

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O suplente de deputado estadual do Ceará Pedro Lobo (PT) foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2/2) pela Polícia Federal após uma denúncia de importunação sexual registrada por uma passageira em um voo de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará.

A PF informou ter sido acionada no aeroporto da cidade cearense após a vítima relatar que o crime teria ocorrido no interior da aeronave durante o trajeto.

Após o desembarque, a passageira e testemunhas foram ouvidas pelos agentes. Com base nos depoimentos colhidos, a PF lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.

'Mal-entendido', diz defesa

A defesa do parlamentar disse, por meio de nota, que o episódio decorreu de "um mal-entendido ocorrido ao final de uma viagem, durante o desembarque em um ambiente marcado por aglomeração, pressa dos passageiros e movimentação intensa de bagagens".

"O episódio em apuração será esclarecido com responsabilidade, respeito e dentro do devido processo legal. Toda denúncia deve ser tratada com seriedade, e a verdade será estabelecida a partir da apuração criteriosa dos fatos", complementou.

Questionado, o PT Ceará informou que ainda está acompanhando e tomando entendimento do ocorrido e, por isso, não se pronunciará no momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pedro Lobo tomou posse como deputado estadual em agosto de 2024, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará, após a renúncia do então deputado Nizo Costa (PT), passando a exercer o mandato na condição de suplente. O titular da vaga é Moisés Braz, atualmente secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará.