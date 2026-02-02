Nikolas nega candidatura ao governo de MG e anuncia: ‘Vamos fazer história’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou as especulações de que será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Em entrevista ao Metrópoles, ele garantiu que tentará a reeleição na Câmara dos Deputados.

O posicionamento veio pouco após uma matéria da Folha de S. Paulo afirmar que Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato do bolsonarismo à Presidência, gostaria de buscar uma aliança com o centrão para lançar Nikolas como candidato em Minas.

“Vou para a reeleição no Congresso. Agora, mais do que nunca, está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante. E estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas”, afirmou.

Como a eleição para a Câmara dos Deputados é proporcional, a candidatura de Nikolas é vista como estratégica por aliados. É esperado que ele repita a dose de 2022 e esteja entre os mais votados, garantindo vagas no Parlamento para outros candidatos do PL.

Em post no Instagram, o deputado repercutiu o depoimento e convocou os apoiadores: “Vamos fazer história de novo?”

Na publicação, Nikolas ainda destacou outro trecho da matéria do Metrópoles. O texto afirma que Flávio conversou com o deputado após a reportagem da Folha, negou que gostaria de lançá-lo ao governo e apoiou a tentativa de reeleição à Câmara.

Candidato em Minas?

Entre os possíveis apoios de Nikolas em Minas está o vice-governador Mateus Simões (PSD), herdeiro político de Romeu Zema (Novo). Nesta segunda (2/2), após a repercussão da especulação da candidatura do deputado, Simões postou vídeo ao lado do bolsonarista.

Outro pré-candidato que pode receber o aval de Nikolas é o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito com associação ao bolsonarismo. Nos últimos tempos, porém, o caráter independente do parlamentar levou a um distanciamento do grupo político de Bolsonaro.

