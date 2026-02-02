Zema diz que merenda de escolas estaduais é igual ao que ele come em casa

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Em discurso na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 2026, o governador Romeu Zema (Novo) disse que a merenda escolar da rede estadual é “exatamente semelhante” ao que ele come em casa.

A fala teve tom de despedida, já que Zema vai abandonar o governo em março para focar na campanha presidencial. Ele citou ações ao longo dos dois mandatos na área da educação, segurança pública e saúde.

“Uma das coisas que me faz querer continuar na política é ver as pessoas de bem prosperando e recebendo a atenção que merecem. Quando tenho a oportunidade de almoçar em alguma escola estadual de Minas, vejo que a merenda é exatamente semelhante àquela que tenho em minha casa”, disse.

Refeições de luxo

Em 2023, Zema foi alvo de críticas da oposição após deputados revelarem um contrato de um sacolão de Sete Lagoas, na Região Central do estado, no valor total de R$ 307,6 mil para fornecimento de itens de luxo para o Palácio Tiradentes, sede do governo.

Entre os itens comprados estavam presunto parma de R$ 550/kg, vinho culinário de R$ 79,90, a garrafa, e latas de palmito a R$ 46,90 cada. De acordo com o deputado Professor Cleiton (PV), esses valores representam “um gasto de quase R$ 6 mil por semana com sacolão”.

Procurado pela reportagem, à época, a assessoria do governo afirmou que “os produtos alimentícios contratados pelo órgão são adquiridos para abastecimento do estoque, para atendimento de toda demanda alimentar existente dentro da rotina do Prédio Tiradentes e para possíveis eventos”.

Discurso de Zema

O governador agradeceu aos deputados pelos projetos aprovados pela Casa ano passado, principalmente as propostas aprovadas pela Assembleia que garantiram a entrada do estado no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e a autorização para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Zema agradeceu ao presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), pela “condução harmoniosa”. Afirmou que o número de projetos propostos por ele e “aprimorados" pelo Legislativo cresceu em 2024 e teve uma elevação ainda maior em 2025. “Evidenciando o estabelecimento de um ciclo virtuoso. Tudo isso em prol do bem comum e da melhoria da qualidade de vida de todos”, discursou.

O governador não deu entrevistas e foi embora logo que a cerimônia acabou.

