Em tom de despedida, Zema abre ano Legislativo

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) participou da cerimônia de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta segunda-feira (2/2) e, durante seu discurso, agradeceu aos deputados pelos projetos aprovados pela Casa no ano passado.

Zema citou as propostas que garantiram a entrada de Minas no Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) e a autorização para que o estado venda a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O Legislativo ainda precisa aprovar os projetos que permitem a federalização dos imóveis e que estabelecem o teto de gastos e também integram o Propag.

Zema agradeceu o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), pela "condução harmoniosa".

Em tom de despedida, o governador também fez um balanço de sua gestão citando ações na área da educação, da segurança pública e da saúde. Zema deve deixar o cargo até abril para disputar a presidência da República.

A ALMG tem 77 deputados estaduais, mas apenas 32 deputados compareceram à cerimônia. Destes, só 24 eram da base governista. Também não estava presente o vice-governador Mateus Simões (PSD) que, recentemente, desentendeu-se com a deputada da base, Lud Falcão (Podemos).

Ele foi acusado pela parlamentar de ameaçá-la por causa de críticas feitas pelo seu marido, Luís Eduardo Falcão (sem partido), prefeito de Patos de Minas, à administração de Zema e Simões. A deputada também não estava presente.