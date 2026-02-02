Assine
LEGISLATIVO

Em tom de despedida, Zema abre ano Legislativo

Governador elogia apoio da Assembleia a projetos do Propag, faz balanço da gestão e sinaliza despedida em meio a esvaziamento da base aliada

Alessandra Mello
02/02/2026 15:22 - atualizado em 02/02/2026 15:28

Sessões esvaziadas na ALMG adiam a tramitação do projeto que reorganiza a Arsae-MG
ALMG retoma trabalhos nesta segunda-feira (2/2) crédito: ALMG/Divulgacao

O governador Romeu Zema (Novo) participou da cerimônia de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta segunda-feira (2/2) e, durante seu discurso, agradeceu aos deputados pelos projetos aprovados pela Casa no ano passado.

Zema citou as propostas que garantiram a entrada de Minas no Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) e a autorização para que o estado venda a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O Legislativo ainda precisa aprovar os projetos que permitem a federalização dos imóveis e que estabelecem o teto de gastos e também integram o Propag.

Zema agradeceu o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), pela "condução harmoniosa".

Em tom de despedida,  o governador também fez um balanço de sua gestão citando ações na área da educação, da segurança pública e da saúde. Zema deve deixar o cargo até abril para disputar a presidência da República.

A ALMG tem 77 deputados estaduais, mas apenas 32 deputados compareceram à cerimônia. Destes, só 24 eram da base governista. Também não estava presente o vice-governador Mateus Simões (PSD) que, recentemente, desentendeu-se com a deputada da base, Lud Falcão (Podemos).

Ele foi acusado pela parlamentar de ameaçá-la por causa de críticas feitas pelo seu marido, Luís Eduardo Falcão (sem partido), prefeito de Patos de Minas, à administração de Zema e Simões. A deputada também não estava presente.

