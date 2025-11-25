Oposição na ALMG critica ministro de Lula por aceno a Mateus Simões

O Bloco Democracia e Luta divulgou nota criticando a declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que afirmou não saber se o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), é um “opositor” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A fala ocorreu na noite de segunda-feira (24/11), durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, e foi interpretada por aliados petistas como um aceno à possibilidade de composição eleitoral com o vice de Romeu Zema (Novo) em 2026.

Na nota, o bloco afirma que a declaração do ministro revela desconhecimento sobre o posicionamento político de Simões e minimiza o papel do vice-governador como adversário do projeto do governo Lula em Minas.

O grupo define Simões como “um opositor implacável não só contra o presidente Lula, mas, principalmente, contra o povo mineiro”, citando a defesa do governo Zema de privatizar estatais como Copasa, Cemig, Codemig e Gasmig e o uso da discussão sobre a dívida do Estado como trampolim para seu projeto eleitoral.

O texto também critica o que chama de tentativa recente de “higienização de imagem” de Simões, articulada por sua equipe de comunicação, e sustenta que a oposição liderada pelo governador Romeu Zema e pelo vice representa uma “ameaça concreta ao futuro de Minas Gerais”. Para o bloco, os ministros do governo Lula precisam reconhecer a gravidade da disputa política no Estado.

A reação ocorre em um momento em que o quadro de 2026 permanece indefinido no campo progressista. Rodrigo Pacheco (PSD) está fora da disputa e não pretende mais entrar em cenário estadual. Alexandre Kalil (PDT), que em 2022 foi o principal nome da esquerda ao governo, enfrenta resistência de alas internas do partido que não desejam repetir a aliança ou recuperar um projeto que consideram esgotado.

A falta de consenso dentro do próprio PT e a ausência de nomes competitivos no momento tornam mais sensível qualquer gesto de aproximação com potenciais adversários.

Mateus Simões, por sua vez, trabalha para estruturar uma base sólida da direita em Minas. Mesmo tendo migrado para o PSD, mantém a identidade política alinhada ao bolsonarismo mineiro e ao projeto de Romeu Zema. Ele tenta atrair setores conservadores que ficaram órfãos de uma liderança estadual única e busca consolidar apoio entre partidos que desejam uma alternativa liberal ao PT. A construção de sua pré-campanha passa por ampliar pontes com a direita tradicional, unificar siglas que orbitam o governo Zema e se posicionar como herdeiro natural do atual governador na disputa ao Palácio Tiradentes.