ALMG: votação de venda de imóveis do Propag é adiada para 2026
Líder da oposição na Assembleia explicou manobra para votar projeto a partir de fevereiro do próximo ano
compartilheSIGA
Último projeto que resta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no âmbito da adesão do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas Estaduais (Propag), a venda de imóveis será votada em segundo turno apenas em 2026, após manobra da oposição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A expectativa era que o projeto de lei (PL) fosse aprovado nesta quinta-feira (18/12), último dia de Plenário em 2025. O líder do bloco Democracia e Luta, da oposição, Ulysses Gomes (PT), concedeu entrevista coletiva na Assembleia e explicou o movimento.
“[O pedido de adiamento da votação] é por causa do nosso posicionamento contrário à votação do projeto como está. Por alguns imóveis específicos que não conseguimos convencer o governo a retirar e, em especial, pela manutenção no projeto da possibilidade de venda”, disse.
O PL tem o objetivo de federalizar os 209 imóveis que seguem no texto (inicialmente eram 343) para abater parte da dívida no âmbito do Propag. Se o governo federal não aceitar, o projeto de lei prevê que o estado venda os bens para a iniciativa privada, e, se houver licitação deserta ou fracassada, podem ser oferecidos descontos de até 25%.
Leia Mais
“A expectativa é que o governo federal não aceite ou que o governo do estado não tenha condições de apresentar todos os documentos”, avaliou Ulysses Gomes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Votação em 2026
Diante do recesso legislativo, a proposta só poderá ser votada no próximo ano. A Assembleia retoma os trabalhos no dia 2 de fevereiro de 2026, e o primeiro dia de Plenário é 3 de fevereiro.