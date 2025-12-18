Tadeu encerra 2025 exaltando adesão ao Propag: ‘Fez o que tinha que fazer’

Durante discussão em Plenário nesta quinta-feira (18/12), o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), discursou e valorizou a adesão do estado ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas Estaduais (Propag).

No último dia de Plenário em 2025, o líder da Assembleia fez um retrospecto do trabalho desenvolvido pelo Legislativo estadual, comemorando a derrubada do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e a consequente adesão ao Propag.

“Fizemos aquilo que era necessário, enfrentamos o maior problema das nossas finanças, salvando Minas da falência e abrindo um novo caminho, um caminho que recoloca o futuro no centro das decisões e as pessoas no centro das prioridades”, disse.

Tadeu destacou que o não pagamento da dívida nos últimos anos “piorou ainda mais a situação”. Por liminar conquistada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), o governo de Minas pôde ficar sem pagar as parcelas da dívida desde o fim de 2018.

“O regime [RRF] nos deixava presos ao passado, ancorados pelo peso da dívida e freados pelos cortes impostos à população. Mas a Assembleia disse não a esse destino. Essa casa escolheu a responsabilidade no lugar do conformismo”, completou o emedebista.

Tadeu e o Propag

O presidente avaliou que a Casa tratou com “responsabilidade” os assuntos do Propag: “Dissemos não à retirada do referendo e à privatização da CEMIG. Removemos da lista de imóveis que poderiam ser federalizados o Palácio das Artes, a Sede da Emater, a UEMG, o Estadual Central, entre outros 142 imóveis de um total de 343”.

Ele concluiu afirmando que “essa Assembleia fez o que tinha que fazer” e valorizando a conciliação. Após a fala, Tadeuzinho foi saudado por deputados tanto da base como da oposição. Para o Professor Cleiton (DC), o presidente fez “discurso de governador”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante da dificuldade de diálogo entre o governador Romeu Zema (Novo) com o governo federal do presidente Lula (PT), Tadeu Leite, assim como o senador Rodrigo Pacheco (PSD) conduziu as tratativas para a construção do Propag como solução para a dívida de Minas, atualmente estimada em R$ 181 bilhões.

