Tadeuzinho celebra adesão de Minas ao Propag: ‘Melhor condição disponível’

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), comemorou a proposta de adesão do governo ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag), enviada nesta quinta-feira (6/11).

A gestão de Romeu Zema (Novo) optou pela modalidade que permite um abatimento de 20% do saldo devedor total, atualmente estimado em R$ 181 bilhões. A lista de ativos a serem repassados à União inclui participações na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a federalização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Minas Gerais Participações (MGI).

“É a melhor condição disponível, pela qual a Assembleia tanto trabalhou nos últimos anos. Cabe agora às equipes técnicas as tratativas, e aguardar a manifestação do governo federal”, escreveu Tadeuzinho, em post no X (antigo Twitter).

Propag

A ALMG teve participação ativa na construção do Propag junto ao governo federal, como alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Diante da falta de diálogo entre a gestão de Zema e a União, a Casa ainda assumiu protagonismo nas tratativas do programa.

Líder da Assembleia, Tadeuzinho priorizou os projetos relativos ao Propag nos últimos anos e foi o principal articulador político da adesão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia