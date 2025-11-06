Assine
overlay
Início Política
ALMG

Tadeuzinho celebra adesão de Minas ao Propag: ‘Melhor condição disponível’

ALMG teve participação ativa na construção do Propag junto ao governo federal, como alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/11/2025 12:44

compartilhe

SIGA
x
Segundo Tadeu Leite, Assembleia terá responsabilidade para discutir o futuro da Cemig e da Copasa
Minas pediu adesão ao Programa nesta quinta-feira (6/11) crédito: Daniel Protzner/ALMG

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), comemorou a proposta de adesão do governo ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag), enviada nesta quinta-feira (6/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A gestão de Romeu Zema (Novo) optou pela modalidade que permite um abatimento de 20% do saldo devedor total, atualmente estimado em R$ 181 bilhões. A lista de ativos a serem repassados à União inclui participações na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a federalização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Minas Gerais Participações (MGI).

“É a melhor condição disponível, pela qual a Assembleia tanto trabalhou nos últimos anos. Cabe agora às equipes técnicas as tratativas, e aguardar a manifestação do governo federal”, escreveu Tadeuzinho, em post no X (antigo Twitter).

Leia Mais

Propag

A ALMG teve participação ativa na construção do Propag junto ao governo federal, como alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Diante da falta de diálogo entre a gestão de Zema e a União, a Casa ainda assumiu protagonismo nas tratativas do programa.

Líder da Assembleia, Tadeuzinho priorizou os projetos relativos ao Propag nos últimos anos e foi o principal articulador político da adesão. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

almg minas-gerais propag

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay