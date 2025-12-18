Assine
ELEIÇÕES 2026

Cotado para o governo, Tadeu vai pensar sobre eleições após ano legislativo

Bem relacionado em todo o espectro político, o líder da ALMG foi citado pelo presidente Lula (PT) como um possível nome a ser apoiado na disputa pelo governo

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
18/12/2025 15:21

Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais crédito: divulgação

Cotado como possível nome na disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), tinha deixado claro que não iria conduzir articulações eleitorais para priorizar o trabalho na Casa. Com o fim do ano legislativo, o deputado respondeu sobre a possibilidade de avaliar a candidatura nas férias e no próximo ano.

Tadeuzinho é nome disputado no meio político mineiro. Bem relacionado em todo o espectro político, o líder da ALMG foi citado pelo presidente Lula (PT), em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, como um possível nome a ser apoiado na disputa pelo governo mineiro.

“Por toda essa turbulência, não podia - e nem posso - focar na discussão eleitoral. Eu estou e estava focado no meu trabalho. A primeira missão era essa”, explicou.

A “segunda missão”, contou o parlamentar, é aproveitar o tempo de descanso junto à família, principalmente a filha e a noiva, a também deputada Maria Clara Marra (PSDB).

Tadeuzinho nas eleições 2026

“E pensar, a partir, sim, do ano que vem, não só no dia a dia da Assembleia, mas é claro, estamos falando de um ano eleitoral. Então em algum momento vamos ter que discutir a questão político-partidária”, despistou Tadeu.

A resposta pode parecer tímida, mas representa um avanço no discurso do presidente da ALMG, que agora finalmente se coloca na articulação política para 2026.

