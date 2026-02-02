Assine
GOVERNADOR DE MINAS

Zema posta vídeo fazendo barras e comemora: ‘Bati meu recorde’

No vídeo, governador é perguntado sobre sua idade. "61. Disciplina militar!", respondeu.

Andrei Megre
Andrei Megre
02/02/2026 17:48

Zema completou 6 barras crédito: Reprodução/Instagram

O governador Romeu Zema (Novo) publicou, nesse domingo (1º/2), outro vídeo fazendo barras na sede do Grupo Primo, na Faria Lima, em São Paulo (SP).

Ele esteve no local há menos de três meses e conseguiu completar cinco barras. Desta vez, chegou a seis movimentos. O Grupo Primo é uma empresa de educação financeira e investimentos fundada pelo influenciador Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico".

“Bati meu recorde da última vez que fui no Primo Rico, e sem roubar hein?”, escreveu o governador.

No vídeo, Zema é perguntado sobre sua idade. “61. Disciplina militar!”, respondeu.

