Zema posta vídeo fazendo barras e comemora: ‘Bati meu recorde’
No vídeo, governador é perguntado sobre sua idade. "61. Disciplina militar!", respondeu.
O governador Romeu Zema (Novo) publicou, nesse domingo (1º/2), outro vídeo fazendo barras na sede do Grupo Primo, na Faria Lima, em São Paulo (SP).
Ele esteve no local há menos de três meses e conseguiu completar cinco barras. Desta vez, chegou a seis movimentos. O Grupo Primo é uma empresa de educação financeira e investimentos fundada pelo influenciador Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico".
“Bati meu recorde da última vez que fui no Primo Rico, e sem roubar hein?”, escreveu o governador.
No vídeo, Zema é perguntado sobre sua idade. “61. Disciplina militar!”, respondeu.