Nikolas sobre voto contra Gás do Povo: ‘Já existe, Lula quer complicar’

Um dos únicos 29 deputados que votou contra o texto-base da medida provisória que institui o programa Gás do Povo, Nikolas Ferreira (PL-MG) justificou o posicionamento após ser alvo de críticas.

Nessa segunda-feira (2/2), o projeto, apresentado pelo governo Lula (PT), foi aprovado com ampla maioria na Câmara - 415 parlamentares votaram a favor. O grupo que não quis aprovar o texto conta com deputados do PL, Novo, União, PSDB e PP.

“Óbvio que votei contra o projeto ‘Gás do Povo', do Lula, porque sou a favor do ‘Gás dos Brasileiros’, um programa que já existe e que o Lula quer complicar. Antes, o auxílio caía direto na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você terá esse benefício, sem autonomia, sem liberdade”, argumentou Nikolas.

O governo federal argumenta que o novo programa pretende triplicar o número de atendidos pelo atual Auxílio-Gás, que faz o repasse em dinheiro para que as famílias possam comprar o gás. No Gás do Povo, 15,5 milhões de famílias terão direito a retirar gratuitamente pelo menos quatro botijões por ano.

Por outro lado, o deputado do PL afirma que a proposta vai deixar o gás “mais caro” e o programa tem “a finalidade de manter as pessoas presas pra ter o voto dela nas eleições”.

Deputados que votaram contra o Gás do Povo