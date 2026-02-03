Nikolas sobre voto contra Gás do Povo: ‘Já existe, Lula quer complicar’
Governo federal argumenta que o novo programa pretende triplicar o número de atendidos pelo atual Auxílio-Gás
compartilheSIGA
Um dos únicos 29 deputados que votou contra o texto-base da medida provisória que institui o programa Gás do Povo, Nikolas Ferreira (PL-MG) justificou o posicionamento após ser alvo de críticas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nessa segunda-feira (2/2), o projeto, apresentado pelo governo Lula (PT), foi aprovado com ampla maioria na Câmara - 415 parlamentares votaram a favor. O grupo que não quis aprovar o texto conta com deputados do PL, Novo, União, PSDB e PP.
“Óbvio que votei contra o projeto ‘Gás do Povo', do Lula, porque sou a favor do ‘Gás dos Brasileiros’, um programa que já existe e que o Lula quer complicar. Antes, o auxílio caía direto na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você terá esse benefício, sem autonomia, sem liberdade”, argumentou Nikolas.
O governo federal argumenta que o novo programa pretende triplicar o número de atendidos pelo atual Auxílio-Gás, que faz o repasse em dinheiro para que as famílias possam comprar o gás. No Gás do Povo, 15,5 milhões de famílias terão direito a retirar gratuitamente pelo menos quatro botijões por ano.
Por outro lado, o deputado do PL afirma que a proposta vai deixar o gás “mais caro” e o programa tem “a finalidade de manter as pessoas presas pra ter o voto dela nas eleições”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Leia Mais
Deputados que votaram contra o Gás do Povo
- Nicoletti (União-RR)
- Sargento Gonçalves (PL-RN)
- Eros Biondini (PL-MG)
- Junio Amaral (PL-MG)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
- Carlos Jordy (PL-RJ)
- Chris Tonietto (PL-RJ)
- Luiz Lima (Novo-RJ)
- Adriana Ventura (Novo-SP)
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)
- Guilherme Derrite (PP-SP)
- Kim Kataguiri (União-SP)
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)
- Mario Frias (PL-SP)
- Ricardo Salles (Novo-SP)
- Bia Kicis (PL-DF)
- Marcos Pollon(PL-MS)
- Rodolfo Nogueira (PL-MS)
- Tião Medeiros (PP-PR)
- Daniel Freitas (PL-SC)
- Geovania de Sá (PSDB-SC)
- Gilson Marques (Novo-SC)
- Julia Zanatta (PL-SC)
- Ricardo Guidi (PL-SC)
- Zé Trovão (PL-SC)
- Bibo Nunes (PL-RS)
- Marcel van Hattem (Novo-RS)
- Mauricio Marcon (PL-RS)
- Sanderson (PL-RS)