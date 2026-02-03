Gás do Povo: veja como funciona o novo programa de gás gratuito
Entenda como funciona o programa que substitui o Auxílio Gás, os critérios para ter direito e as mudanças em 2026
O Programa Gás do Povo é uma iniciativa do governo federal que amplia e fortalece o acesso ao gás de cozinha no Brasil. Ele surge para substituir o antigo Auxílio Gás, que realizava depósitos em dinheiro. A nova medida, no entanto, oferece recargas gratuitas de botijão de 13 kg.
A mudança visa simplificar o acesso e garantir que o benefício seja utilizado para seu propósito inicial. Beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas no país, o Gás do Povo reduzirá a dependência de combustíveis alternativos prejudiciais, como a lenha, melhorando a qualidade de vida da população e diminuindo risco de acidentes domiciliares.
O que muda com o Gás do Povo?
A transição para o novo programa traz mudanças significativas na forma como o auxílio é distribuído.
-
Fim do depósito em dinheiro: o valor não será mais creditado na conta Caixa Tem. Em vez disso, a família receberá um vale para a recarga gratuita.
-
Número de recargas: cada família terá direito a um número de recargas por ano, que pode variar de 4 a 6, dependendo do tamanho da composição familiar.
-
Migração automática: quem já recebia o Auxílio Gás não precisa fazer um novo cadastro. A migração para o Gás do Povo ocorre de forma automática em fevereiro de 2026.
Quem continua com direito ao benefício?
Os critérios de elegibilidade para o programa Gás do Povo permanecem os mesmos do Auxílio Gás anterior, garantindo a continuidade para as famílias que mais precisam. Os requisitos são:
-
Estar com a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal devidamente atualizada.
-
Possuir renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo.
-
Ter entre seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Famílias que já recebem o Bolsa Família continuam tendo prioridade, assim como aquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência.
Como consultar o benefício?
As famílias podem verificar se já foram migradas para o novo programa e consultar a liberação do seu vale por meio dos canais oficiais do governo, como os aplicativos do Cadastro Único e do programa social correspondente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata