Gás do Povo: veja como funciona o novo programa de gás gratuito

O Programa Gás do Povo é uma iniciativa do governo federal que amplia e fortalece o acesso ao gás de cozinha no Brasil. Ele surge para substituir o antigo Auxílio Gás, que realizava depósitos em dinheiro. A nova medida, no entanto, oferece recargas gratuitas de botijão de 13 kg.

A mudança visa simplificar o acesso e garantir que o benefício seja utilizado para seu propósito inicial. Beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas no país, o Gás do Povo reduzirá a dependência de combustíveis alternativos prejudiciais, como a lenha, melhorando a qualidade de vida da população e diminuindo risco de acidentes domiciliares.

Leia Mais

O que muda com o Gás do Povo?

A transição para o novo programa traz mudanças significativas na forma como o auxílio é distribuído.

Fim do depósito em dinheiro: o valor não será mais creditado na conta Caixa Tem. Em vez disso, a família receberá um vale para a recarga gratuita.

Número de recargas: cada família terá direito a um número de recargas por ano, que pode variar de 4 a 6, dependendo do tamanho da composição familiar.

Migração automática: quem já recebia o Auxílio Gás não precisa fazer um novo cadastro. A migração para o Gás do Povo ocorre de forma automática em fevereiro de 2026.

Quem continua com direito ao benefício?

Os critérios de elegibilidade para o programa Gás do Povo permanecem os mesmos do Auxílio Gás anterior, garantindo a continuidade para as famílias que mais precisam. Os requisitos são:

Estar com a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal devidamente atualizada.

Possuir renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo.

Ter entre seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Famílias que já recebem o Bolsa Família continuam tendo prioridade, assim como aquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência.

Como consultar o benefício?

As famílias podem verificar se já foram migradas para o novo programa e consultar a liberação do seu vale por meio dos canais oficiais do governo, como os aplicativos do Cadastro Único e do programa social correspondente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata