Prefeito de Recife se encontra com presidente da ALMG em BH

O presidente do PSB nacional e prefeito de Pernambuco, João Campos, disse nesta terça-feira (3/2), em Belo Horizonte, que o foco do partido no estado, por enquanto, não é a disputa pelo governo do estado, mas sim formar uma "boa bancada" de deputados estaduais e federais. O partido tem hoje somente três parlamentares eleitos pelo estado, dois deputados estaduais e um federal.

No entanto, antes de se reunir com seus correligionários, em um hotel na zona Sul da capital mineira, ele se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), reforçando as especulações de que o deputado mineiro pode se filiar ao PSB para a disputa de um cargo majoritário.

De acordo com ele, a conversa com o presidente do Legislativo foi mais uma análise da "política de Minas e do Brasil". "Foi muito mais uma conversa de leitura do momento político que Minas vive do que uma construção efetiva de candidatura ou filiação. O Ambiente foi muito mais de aproximação do que de construção efetiva. Mas ele (Tadeuzinho) sabe que de nossa parte temos uma admiração muito grande pelo trabalho dele e, claro, se ele puder, no futuro, se filiar a nosso partido, ficaremos muito felizes por isso". Na visita ao presidente da ALMG, Campos estava acompanhado do prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Costa, presidente do PSB mineiro.

Campos lembrou que a eleição em Minas é muito importante para o cenário nacional, mas o quadro no estado, segundo sua avaliação, é um dos mais "indefinidos" do país.