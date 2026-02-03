Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Prefeito de Recife se encontra com presidente da ALMG em BH

Encontro reforça especulações de que Tadeu Martins pode ir para o PSB para disputar o governo ou Senado; Campos afirma que veio tratar da ampliação da bancada

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
03/02/2026 16:02

compartilhe

SIGA
x
Tadeu leite se reuniu com os presidentes do PSB de Minas e do Brasil na presidência da ALMG
Tadeu leite se reuniu com os presidentes do PSB de Minas e do Brasil na presidência da ALMG crédito: Kewin Wiwlaiallas/ ALMG divulgação

O presidente do PSB nacional e prefeito de Pernambuco, João Campos, disse nesta terça-feira (3/2), em Belo Horizonte, que o foco do partido no estado, por enquanto, não é a disputa pelo governo do estado, mas sim formar uma "boa bancada" de deputados estaduais e federais. O partido tem hoje somente três parlamentares eleitos pelo estado, dois deputados estaduais e um federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

No entanto, antes de se reunir com seus correligionários, em um hotel na zona Sul da capital mineira, ele se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), reforçando as especulações de que o deputado mineiro pode se filiar ao PSB para a disputa de um cargo majoritário. 

De acordo com ele, a conversa com o presidente do Legislativo foi mais uma análise da "política de Minas e do Brasil". "Foi muito mais uma conversa de leitura do momento político que Minas vive do que uma construção efetiva de candidatura ou filiação. O Ambiente foi muito mais de aproximação do que de construção efetiva. Mas ele (Tadeuzinho) sabe que de nossa parte temos uma admiração muito grande pelo trabalho dele e, claro, se ele puder, no futuro, se filiar a nosso partido, ficaremos muito felizes por isso". Na visita ao presidente da ALMG, Campos estava acompanhado do prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Costa, presidente do PSB mineiro.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Campos lembrou que a eleição em Minas é muito importante para o cenário nacional, mas o quadro no estado, segundo sua avaliação, é um dos mais "indefinidos" do país. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay