prefeito do recife

João Campos em BH: presidente do PSB discute cenários para o partido em MG

Ele deixará o cargo nos próximos meses para disputar o governo de Pernambuco, tendo como principal adversária a atual governadora, Raquel Lyra (PSD)

01/02/2026 11:51 - atualizado em 01/02/2026 11:51

João Campos, prefeito do Recife (PE)
João Campos, prefeito do Recife (PE) crédito: Edson Holanda/ PCR

O prefeito do Recife (PE), João Campos, desembarca em Belo Horizonte nesta terça-feira (3/2) para discutir os rumos do PSB, do qual é presidente nacional, nas eleições mineiras de 2026.

No segundo mandato na prefeitura, ele deixará o cargo nos próximos meses para disputar o governo de Pernambuco, tendo como principal adversária a atual governadora, Raquel Lyra (PSD).

Campos e Lyra disputam o apoio do presidente Lula (PT) no estado e vivem embate público nos últimos dias após o prefeito do Recife acusar a adversária de monitorar membros do seu governo. Diante da suspeita, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal investigue o caso.

João Campos em BH

Na terça, Campos concede entrevista coletiva no Hotel Mercure, em Lourdes, no Centro-sul da capital mineira. Ao lado dele estará o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Neto Costa Mattos, o Otacilinho, presidente do PSB em Minas.

“O objetivo é detalhar as diretrizes da sigla para as eleições de 2026, com foco nas disputas ao Governo de Minas, ao Senado e na composição das chapas proporcionais para deputado estadual e federal, além do fortalecimento partidário em Minas Gerais”, diz nota do partido.

Minas Gerais está no centro do pleito de 2026. Considerado “termômetro” das eleições presidenciais, o estado vive indefinição do candidato a ser apoiado por Lula na disputa pelo governo. Próximo do presidente, João Campos pode ser mais um a somar na articulação em busca da definição final.

Além disso, nos bastidores circula a especulação de que a visita do prefeito do Recife pode tratar de uma possível filiação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), ao PSB.

