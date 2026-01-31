Bolsonaro na Papudinha: caminhada, médico e nenhum livro lido

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, onde está preso, inclui caminhadas, visitas de familiares e advogados, atendimento médico diário, ajuda religiosa eventual e nenhum livro lido.

As atividades constam em um relatório enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) pela Polícia Militar do Distrito Federal, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal.

O documento aponta que Bolsonaro foi submetido à perícia da PF (Polícia Federal) no dia 20 de janeiro. Contudo, o laudo - que vai embasar decisão de Moraes sobre o pedido de domiciliar - ainda não foi anexado ao processo.

A PM monitorou a rotina do ex-presidente entre os dias 15 e 27 de janeiro e consolidou os dados ao Supremo a partir de registros administrativos e operacionais do seu Núcleo de Custódia.

Rotina de Bolsonaro na Papudinha

Nesse período, Bolsonaro fez mais de cinco horas de caminhada - a mais curta foi de nove minutos (das 10h45 às 10h54) e a mais longa, de uma hora e quinze minutos (das 17h45 às 19h). Os dois registros são do dia 17.

O ex-presidente fez cinco sessões de fisioterapia - dias 17,19, 22, 24 e 26 - e recebeu duas vezes o serviço de capelania. A assistência religiosa coube ao pastor Thiago Manzoni, deputado distrital pelo PL, nos dias 20 e 27.

Sem contar os médicos e os advogados, que têm livre acesso à Papudinha, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, esposa e filho do ex-presidente, foram os únicos a visitá-lo na prisão no período.

De acordo com os registros da PM, Bolsonaro não leu livros ao longo do período - uma atividade que, pela legislação, lhe garantiria remição (abatimento) da pena de 27 anos e três meses à qual foi condenado.

Saúde

A assistência médica diária na Papudinha foi feita tanto por profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal quanto pela equipe particular que acompanha o seu quadro clínico.

A PM afirma que os atendimentos consistem em avaliações de rotina, "voltadas ao monitoramento geral do estado de saúde do custodiado, abrangendo, principalmente, aferição de sinais vitais".

Costumam ser analisados índices como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio, "bem como avaliação clínica sumária e acompanhamento preventivo", aponta a PM.

Bolsonaro foi transferido em 15 de janeiro da Superintendência da PF em Brasília para a Papudinha. Ele está em uma cela de 64,83 m² de área total, com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e uma área externa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta quinta-feira (29), Bolsonaro recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em um gesto que o reaproximou do clã familiar após a indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da direita em 2026.