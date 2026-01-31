Movimentações intensas nos bastidores dos partidos
Para viabilizar uma candidatura ao Senado, Alexandre Silveira depende do apoio de Lula, que, até agora, não sinalizou preferência por nenhum nome
Ruídos nos bastidores sobre uma possível disputa interna no grupo do vice-governador Mateus Simões (PSD) levaram aliados a reforçar, nos últimos dias, a coesão do projeto eleitoral em Minas Gerais. Pessoas próximas ao vice rebatem a leitura de que o secretário de Casa Civil, Marcelo Aro (PP), estaria se movimentando para ocupar espaço além da pré-candidatura ao Senado ou para se credenciar como alternativa ao governo do estado.
Segundo interlocutores, não há qualquer articulação nesse sentido. O entorno sustenta que Aro segue como o nome de confiança do grupo para a disputa ao Senado e permanece plenamente integrado à estratégia eleitoral liderada por Simões, com respaldo do núcleo político que coordena a pré-campanha.
Superado esse ponto, o movimento que de fato destravou o cenário eleitoral mineiro veio de outro front. O marco foi a declaração do presidente estadual do PSD, Cássio Soares, ao Estado de Minas. Ele afirmou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não será candidato ao Senado pela legenda.
A sinalização, que até então parecia óbvia, oficializou o início da corrida e chegou ao Planalto, entrando na pauta de uma reunião do presidente Lula (PT). Nos bastidores, Soares foi direto ao justificar a posição. Segundo ele, não faria sentido o PSD lançar um candidato ao Senado com apoio do presidente da República, já que o projeto em Minas está estruturado em um palanque de direita. Com Mateus Simões na disputa pelo governo e Marcelo Aro como aposta ao Senado, não haveria espaço político para uma candidatura alinhada ao Planalto.
A declaração reduziu o espaço de Silveira dentro do partido. Dirigentes admitem, de forma reservada, que o ministro avalia deixar o PSD e considera alternativas como o PSB ou o União Brasil. Pessoas próximas a Silveira, no entanto, afirmam que nenhuma decisão foi tomada até o momento.
Aliados avaliam que o impasse é essencialmente político. Para viabilizar uma candidatura ao Senado, Alexandre Silveira depende do apoio de Lula, que, até agora, não sinalizou preferência por nenhum nome para a Casa Alta em Minas.
Desde então, o ministro intensificou agendas no interior, ampliou articulações regionais e passou a dialogar com diferentes siglas, em um movimento para manter seu projeto eleitoral fora do PSD. A ofensiva elevou a temperatura política e alimentou leituras, nos bastidores, sobre possíveis reações ao grupo do vice-governador, interpretação tratada com cautela por aliados de Simões.
No campo alinhado ao governo federal, Silveira disputa espaço com a prefeita de Contagem, Marília Campos, que recebeu apoio formal do PT estadual para uma das duas vagas ao Senado. O aval, porém, não inclui o endosso direto de Lula. Nesta semana, também em entrevista ao EM, Marília afirmou que trabalha para conquistar o apoio do presidente.
Na prática, Silveira e Marília disputam o mesmo ativo político: o eventual apoio de Lula, que segue em aberto.
Situação semelhante enfrenta o senador Rodrigo Pacheco. Também egresso do PSD, ele avalia uma troca de legenda diante da incompatibilidade entre um projeto estadual de direita e uma eventual candidatura alinhada ao governo federal. Pacheco mantém conversas com diferentes partidos.
Nesse contexto, ganham peso as articulações fora do PSD. A visita do presidente nacional do PTB, João Campos, prevista para esta segunda-feira (2/2) a Belo Horizonte, é vista por interlocutores como mais um movimento capaz de reaquecer negociações e reposicionar atores no tabuleiro eleitoral mineiro.
No entorno do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, circula nos bastidores a especulação de que a vinda do prefeito do Recife, João Campos, a Belo Horizonte nesta segunda (2) teria relação direta com ele. Há quem levante a hipótese, inclusive, de que a agenda serviria para tratar de uma eventual filiação de Silveira ao PSB. Segundo apurou a coluna, porém, não há qualquer definição ou confirmação nesse sentido até o momento.
A reunião de líderes marcada para terça-feira (3/2) deve balizar os primeiros movimentos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para 2026. Segundo apurou a coluna, a avaliação interna é de que o este ano tende a ser mais “morno”, em razão do calendário eleitoral. No campo ideológico da Casa, a prioridade seguirá concentrada em projetos ligados à pauta de costumes. Já do lado do governo, ao menos por enquanto, está fora do radar a intenção de avançar com a privatização da Cemig. Na oposição, nenhuma estratégia foi formalizada até o momento. A decisão é aguardar o desfecho da reunião para, a partir daí, desenhar um plano mais claro de atuação.
A candidatura de Marco Antônio “Superman” pelo Novo já é tratada como definida nos bastidores do partido. O radialista vinha sendo cotado anteriormente pelo PL, mas não conseguiu reunir apoio interno para viabilizar a filiação ou a candidatura. No Novo, o cenário foi outro. Ele passou a receber apoio formal de lideranças da legenda, que atuam na consolidação do seu nome para 2026. Entre os apoiadores, está o deputado federal Marcel van Hattem, um dos principais quadros do partido no Congresso.
O Partido Comunista Brasileiro (PCB) lançou, nessa sexta-feira (30/1), a pré-candidatura do professor Túlio Lopes ao governo de Minas Gerais. A atividade foi realizada às 19h, na sede do Sind-UTE (Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação) de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
