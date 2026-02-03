Os movimentos de João Campos para oferecer palanque a Lula em Minas

Sem uma definição do senador Rodrigo Pacheco (PSD) sobre a candidatura ao governo de Minas Gerais, o presidente nacional do PSB, João Campos, prefeito de Recife, desembarcou nesta terça-feira, 3, em Belo Horizonte, para tentar convencer o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, a deixar o MDB e se filiar ao PSB.

A ideia é lançar o nome de Tadeuzinho, como é conhecido, para a sucessão de Romeu Zema (Novo), oferecendo uma alternativa de palanque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Campos fará a filiação de outros políticos em Minas Gerais e tem conversas com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para atraí-lo para o PSB. Silveira tem a intenção de se candidatar ao Senado.

O movimento do prefeito de Recife em Minas é feito ao mesmo tempo que o PT no estado espera o final da costura que está sendo feita por Lula para convencer Pacheco a se lançar candidato ao governo. Mas a confirmação do Senador ainda depende de acertos sobre sua filiação.

Desde a semana passada, Pacheco está em Brasília tentando um entendimento com o União Brasil. As conversas são intermediadas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Pacheco quer o controle da legenda em Minas Gerais, que hoje está nas mãos do deputado Marcelo Freitas, e para isso tenta fechar esse acordo com a cúpula nacional da legenda.

O limite para a filiação partidária de quem vai concorrer este ano é abril e as candidaturas devem ser oficializadas até o dia 15 de agosto de 2026. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo, caso necessário, deverá ocorrer no dia 25 de outubro.