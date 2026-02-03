Retirar Cleitinho: o nó ainda não desatado de Mateus

O vice-governador Mateus Simões (PSD) tem se esforçado. Em dezembro foi a Brasília gravar ao lado do senador Cleitinho (Republicanos), que celebrava a emenda constitucional de sua autoria que isenta de IPVA veículos com mais de 20 anos. Em janeiro, Mateus gravou com o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão do senador, prometendo adiar para 2027 a vigência do decreto que alteraria a alíquota para distribuidoras de medicamentos. O pedido era do parlamentar. Nesta segunda, o vice-governador, pelas redes, postou encontro com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), anunciando que o governo de Minas atenderá toda e qualquer de suas demandas, porque ele foi o mais votado da história do estado.

PL e Republicanos. Legendas-alvo das tentativas de sedução de Mateus Simões, peças-chave na sucessão estadual. Sem alcançar a “unidade” desse campo bolsonarista com o seu PSD em Minas, a candidatura de Mateus correrá sério risco. O apoio da maior parte do PL mineiro, Mateus Simões tem: Nikolas será candidato à reeleição, para alegria de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. Resta Cleitinho. Até aqui, ele é o principal nó que atravancaria a vitória por WO, que Mateus Simões gostaria de emplacar nas eleições ao Palácio Tiradentes.

Como convencer Cleitinho, líder das pesquisas, a abandonar a corrida estadual? Enquanto com seu desempenho Cleitinho carreia a expectativa de poder, Mateus, ainda desconhecido, aposta na força da máquina e na debilidade da oposição. Neste momento, apesar das intensas agendas pelo interior – que assim como as de Romeu Zema pelo país, tentam “casar” eventos de campanha com algum elemento institucional –, Mateus segue com desempenho pífio. Pré-campanhas majoritárias podem ser muito frustrantes para quem as encara: o vice-governador roda loucamente este “país” chamado Minas sem que tamanho esforço se traduza em intenções de voto. Aliados miram desconfiados para a evolução dos indicadores de Mateus. Na bolsa de apostas a pergunta é: apresentará em sua trajetória sinais de que repetirá o modelo “Fuad Noman (2024)” ou o modelo “Délio Malheiros (2016)”?

O que separa Simões do modelo Fuad Noman é o contexto da disputa. Embora nenhum dos dois apresente por característica o “carisma” nato – aquela energia sedutora que desperta no eleitor o desejo de sonhar –, ambos têm em comum a máquina administrativa na mão para a construção mais pragmática de apoios e recursos da candidatura. Mateus também leva uma vantagem em relação a Fuad Noman. O quadro da sucessão estadual de 2026, está em processo de construção tardia: pela posição de incumbente, ele articula apoios e abre o saco de bondades; do outro lado, a oposição ao governo estadual ainda não se organizou. Diferentemente, Fuad Noman enfrentou muitos e fortes adversários.

Olhando para o plano nacional, as notícias ainda não são promissoras para o vice-governador. O União articula a filiação do senador Rodrigo Pacheco (PSD), o que poderá retirar a Federação PP-União do seu balaio de apoios partidários. O PSD kassabista reúne três governadores em sua legenda e arrasta a direita para fora da órbita bolsonarista, representada pela candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Estará a vaga do senador ao segundo turno da disputa presidencial ameaçada? Será a hora de Flávio Bolsonaro exigir um palanque pra chamar de seu no segundo maior colégio eleitoral? Esse palanque pode levar o nome de Cleitinho, em aliança com o PL. Evitar tal cenário adverso à sua candidatura é o desafio de Mateus. O governador Romeu Zema (Novo), candidato ao Planalto, pode ser oferecido para vice de Flávio Bolsonaro, com o compromisso de que a família Bolsonaro convença Cleitinho a desistir, em favor de Mateus Simões. O senador teria o seu palanque presidencial no estado, já que Mateus não tem compromisso com a terceira via de Kassab com Zema na disputa. Mas há aí dois problemas. O primeiro: bolsonaristas olham Zema com desconfiança, principalmente depois de ter lançado a sua candidatura ao Planalto, contrariando a liderança de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é dado à desconfiança: dormia no Alvorada com a arma engatilhada, à cabeceira. Preferiria na chapa do filho Flávio um militar acostumado à hierarquia de comando. Se Zema desrespeitou a orientação antes de estar eleito, o que faria depois? O segundo problema: a base da segurança pública em Minas tem resistência a Zema e ao seu governo. Será que a presença do governador na chapa de Flávio Bolsonaro poderia prejudicar o desempenho dele nesse nicho considerado "raiz"?

Diz a lenda, que diante do enigma que paralisava o avanço sobre a Ásia, Alexandre, o Grande, não perdeu tempo com a paciência dos artesãos: sacou a sua carismática espada e cortou o nó Górdio. Aos seus exércitos, vendeu a versão definitiva de sua própria predestinação. Mateus Simões, contudo, não é Alexandre. Está diante de um nó político – a candidatura de Cleitinho e a desconfiança do clã Bolsonaro em relação a Zema – sem o brilho da lâmina que seduz. Romper esse emaranhado é condição para que não seja estrangulado e a lógica do mito não se inverta.

BH, passado indígena

Belo Horizonte não foi construída em um vazio, mas sobre uma paisagem ancestral indígena que foi sistematicamente apagada. Em estudo inédito conduzido na capital mineira e região metropolitana, o grupo “Arqueologia de Belo Horizonte” encontrou vestígios materiais pré-coloniais que desafiam a narrativa de uma cidade sem passado indígena. Apesar de o banco de dados nacional do IPHAN não listar sítios pré-coloniais em Belo Horizonte, registros históricos comprovam sua existência. Nas décadas de 1930 e 1940, o pesquisador Aníbal Mattos documentou e publicou achados nas áreas do Horto Florestal (atual campus do Museu de História Natural da UFMG) e às margens do Córrego do Cardoso, atual Avenida Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia.

Fragmentos

No acervo do Museu de História Natural da UFMG encontram-se 158 fragmentos cerâmicos e uma vasilha completa provenientes do Horto Florestal, com características tecnológicas da tradição arqueológica Aratu-Sapucaí, associada aos povos indígenas pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê. Já sobre o Córrego do Cardoso, o colecionador Raul Tassini reuniu, ao longo de 30 anos, cerca de 200 lâminas de machado polido. Na Região Metropolitana há o registro de 138 sítios pré-coloniais. É região internacionalmente conhecida pelas pesquisas pioneiras de Peter Lund, em Lagoa Santa, no século 19, que revelaram esqueletos de até 11 mil anos, como o de "Luzia".

O grupo

“A arqueologia pode contribuir com as populações indígenas, como os Borúm-krem, Xakriabás, Krenak, Pataxó e tantos outros que hoje lutam em Minas Gerais, tenham mais ferramentas para reivindicar sua ancestralidade e conexão profunda com a terra”, sustentam os pesquisadores do grupo, integrado por Lílian Panachuk, do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, os doutorandos Paulo Campos, Amanda Diniz, Rogério Tobias Junior e o mestrando Pedro Augusto Menezes.

PSB

O presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos, se reunirá nesta terça-feira, em Belo Horizonte, com Otacílio Neto Costa Mattos, presidente estadual da legenda e prefeito de Conceição do Mato Dentro. Ambos conversam sobre formação das chapas proporcionais para a Assembleia de Minas e Câmara dos Deputados. E também o leque de alianças da legenda na disputa ao governo de Minas e na sucessão presidencial.

