INCÊNDIO EM BH

Incêndio atinge fábrica de costura e mobiliza bombeiros em BH

Fogo ocorreu em imóvel na Nova Gameleira e não deixou vítimas

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 06:02

Bombeiros foram chamados para socorrer vítima em parada cardiorrespiratória
O incêndio aconteceu na na Rua Mogno, esquina com a Rua Sucupira, próximo ao Detran e ao Cemitério Parque da Colina crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma fábrica de costura instalada em um imóvel no Bairro Nova Gameleira, Região Oeste em Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (5/2), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h05, na Rua Mogno, esquina com a Rua Sucupira, próximo ao Detran e ao Cemitério Parque da Colina. O local funciona como uma confecção e armazenava grande quantidade de tecidos.

Segundo os bombeiros, não houve vítimas e os animais que estavam no imóvel foram retirados em segurança. O fogo se concentrou no pavimento térreo de uma edificação de dois andares e não há indícios de abalo estrutural.

Cinco viaturas atuaram no combate às chamas. O incêndio foi controlado por volta das 21h30, quando teve início a fase de rescaldo, considerada demorada devido à grande quantidade de material queimado e à dificuldade de dissipação do calor.

Depois do rescaldo, as equipes ainda realizariam o monitoramento do local para evitar reignição. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

