Pré-carnaval: show de Anitta vai ter distribuição de bebida grátis

Quem for ao show da Anitta neste sábado (7/2) em BH - os ingressos estão esgotados - vai ser premiado não somente com a empolgante performance da artista carioca. O público na Esplanada do Mineirão também vai ganhar bebida “na faixa”. Drinques enlatados da patrocinadora do evento serão distribuídos gratuitamente.

Os ingressos para o show custaram de R$100,00 (meia) a mais de R$800,00, na pré-venda, iniciada no ano passado.

A iniciativa é uma ação de marketing da Ambev, maior empresa de bebidas da América do Sul, para reforçar o lançamento da nova bebida enlatada da marca, chamada Green Mix. Mas serão somente duas mil unidades doadas aos fãs da cantora, e cada pessoa pode pegar apenas uma unidade. Cada show da turnê atual de Anitta tem atraído de 20 a 30 mil pessoas, aproximadamente.

O show Ensaios da Anitta tem o horóscopo como temática. A artista já levou a performance a Belém (PA), onde homenageou Áries, o signo dela. Em Fortaleza (CE) foi a vez de Capricórnio; Recife (PE) foi de Leão; Touro no Rio de Janeiro (RJ). O signo para BH ainda é segredo - ela não revela antes da apresentação. No domingo (8/2), Anitta se apresenta em São Paulo (SP), encerrando essa leva de shows.

A criatividade de Anitta

O novo rótulo da bebida que será distribuída gratuitamente foi lançado no segundo semestre do ano passado, mas a Ambev aproveita o carnaval, época de intenso consumo de bebida alcoólica, para investir em divulgação. Anitta é head de criatividade e inovação da companhia de bebidas.

A Beats, marca de drinques prontos da Ambev, não divulga detalhes sobre os ingredientes de suas criações e diz apenas que o Green Mix tem sabor de frutas verdes.

O evento também terá água gratuita, em bebedouros espalhados pelo local do show.

Brasil é um dos maiores mercados

As empresas de bebidas têm investido bastante em drinques prontos porque o Brasil é um dos dez maiores mercados consumidores do segmento, chamado de ready-to-drink (pronto para beber).

O estilo de bebidas enlatadas tem sido demandado especialmente pelas gerações Z (nascidos entre 1997 e 2012) e Millennials (entre 1981 e 1996), que preferem conveniência, portabilidade e experimentações de sabor, segundo pesquisas do setor.