MG: pedágio da BR-040 sobe para R$ 13,60 a partir desta sexta-feira
Reajuste vale para o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, nos pedágios de Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena
Motoristas que trafegam pela BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, vão pagar mais caro no pedágio a partir de 0h desta sexta-feira (6/2). A tarifa para veículos de passeio passa de R$ 12,70 para R$ 13,60, conforme reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
De acordo com a ANTT, o cálculo leva em conta fatores como a inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A partir desta etapa, os reajustes passam a ocorrer anualmente.
Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, o reajuste é obrigatório e está previsto no contrato de concessão federal, seguindo critérios técnicos definidos pela agência reguladora.
Valores por tipo de veículo
- Motocicletas: isentas de cobrança
- Veículos de passeio: R$ 13,60
- Veículos comerciais: tarifa varia conforme o número de eixos
O reajuste vale para os pedágios sob concessão da EPR Via Mineira em Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena.
Descontos para quem usa TAG
Apesar do aumento, motoristas que utilizam TAG eletrônica podem pagar menos no pedágio. O contrato prevê um Desconto Básico de Tarifa (DBT) de 5% para usuários com TAG, além do Desconto para Usuário Frequente (DUF), aplicado a motoristas de automóveis e caminhonetes.
O DUF é automático: quem passa mais de uma vez pelo mesmo pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês passa a ter descontos progressivos. Conforme a frequência e a praça utilizada, a redução pode chegar a até 95,8% do valor da tarifa.
De acordo com a concessionária, no primeiro ano da concessão, o DUF gerou uma economia de R$ 2,9 milhões aos usuários da rodovia.