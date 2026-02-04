MG: pedágio da BR-040 sobe para R$ 13,60 a partir desta sexta-feira

Motoristas que trafegam pela BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, vão pagar mais caro no pedágio a partir de 0h desta sexta-feira (6/2). A tarifa para veículos de passeio passa de R$ 12,70 para R$ 13,60, conforme reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com a ANTT, o cálculo leva em conta fatores como a inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A partir desta etapa, os reajustes passam a ocorrer anualmente.

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, o reajuste é obrigatório e está previsto no contrato de concessão federal, seguindo critérios técnicos definidos pela agência reguladora.

Valores por tipo de veículo

Motocicletas: isentas de cobrança

Veículos de passeio: R$ 13,60

Veículos comerciais: tarifa varia conforme o número de eixos

O reajuste vale para os pedágios sob concessão da EPR Via Mineira em Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena.

Descontos para quem usa TAG

Apesar do aumento, motoristas que utilizam TAG eletrônica podem pagar menos no pedágio. O contrato prevê um Desconto Básico de Tarifa (DBT) de 5% para usuários com TAG, além do Desconto para Usuário Frequente (DUF), aplicado a motoristas de automóveis e caminhonetes.

O DUF é automático: quem passa mais de uma vez pelo mesmo pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês passa a ter descontos progressivos. Conforme a frequência e a praça utilizada, a redução pode chegar a até 95,8% do valor da tarifa.

De acordo com a concessionária, no primeiro ano da concessão, o DUF gerou uma economia de R$ 2,9 milhões aos usuários da rodovia.