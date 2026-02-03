Assine
overlay
Início PlatôBr

O penduricalho que turbinará os salários de servidores do Legislativo acima do teto

Câmara aprovou em votações simbólicas dois projetos que elevam os rendimentos dos funcionários do Congresso, além de criar uma indenização que não se submeterá ao limite da remuneração da categoria

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
03/02/2026 17:18

compartilhe

SIGA
x
O penduricalho que turbinará os salários de servidores do Legislativo acima do teto
O penduricalho que turbinará os salários de servidores do Legislativo acima do teto crédito: Platobr Politica

A Câmara aprovou nesta terça-feira, 3, em votação simbólica, dois projetos de lei que concedem reajustes para servidores da Câmara e do Senado, que reestruturam as gratificações remuneratórias e que criam um penduricalho que pode turbinar os salários para valores acima do teto do funcionalismo, atualmente em R$ 46.366,19. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O texto cria uma licença compensatória aos servidores do Legislativo que garante um dia de folga a cada três trabalhados em períodos como feriados, finais de semana e outros dias de descanso. A proposta limita a licença a 10 dias por mês.

Se a licença não for usufruída, o servidor poderá receber, como indenização, o valor em dinheiro, livre de IR (Imposto de Renda) e que não se submeterá ao teto do funcionalismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Orçamento de 2026 prevê R$ 888 milhões para que a Câmara e o Senado concedam reajustes salariais ao longo do ano. O reajuste para servidores do Senado segue para sanção presidencial. Para os trabalhadores da Câmara ainda precisa ser votado pelo Senado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay