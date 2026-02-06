Mais chuva? Veja como fica o tempo nesta sexta-feira (6/2)

Em Belo Horizonte, a chuva segue sem trégua. Nesta sexta-feira (6/2), a previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora do dia e rajadas de vento ocasionais, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 18,4 °C, a máxima estimada é de 29 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.



Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 19,7 °C, às 5h50

Centro-Sul: 19,0 °C, às 5h40

Oeste: 18,4 °C (sensação térmica de 15,7 °C), às 6h

Pampulha: 19,7 °C (sensação térmica de 22,1 °C), às 6h

Venda Nova: 20,6 °C, às 4h

Como fica o tempo em Minas?



No resto do estado nesta sexta-feira, se consolida um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece o desenvolvimento de nuvens em todo o estado, pelo menos até o início da próxima semana.

As chuvas podem variar desde períodos de chuva fraca até pancadas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Acumulado de chuvas (mm) nas últimas 12h



Barreiro: 13,4 (7,5%)

Centro-Sul: 15,4 (8,7%)

Hipercentro: 0,8 (0,5%)

Leste: 4,0 (2,3%)

Nordeste: 2,8 (1,6%)

Noroeste: 10,8 (6,1%)

Norte: 9,8 (5,5%)

Oeste: 7,2 (4,1%)

Pampulha: 0,2 (0,1%)

Venda Nova: 5,0 (2,8%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm



Acumulado de chuvas em fevereiro (mm)



Barreiro: 120,2 (67,6%)

Centro-Sul: 130,8 (73,6%)

Hipercentro: 49,6 (27,5%)

Leste: 112,0 (63,0%)

Nordeste: 84,0 (47,3%)

Noroeste: 82,4 (46,4%)

Norte: 84,2 (47,4%)

Oeste: 85,4 (48,1%)

Pampulha: 76,2 (42,9%)

Venda Nova: 93,9 (52,8%)



O que fazer em caso de chuva?



Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em caso de risco de deslizamento ou desabamento, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de postes ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.



Recomendações