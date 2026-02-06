Assine
METEOROLOGIA

Mais chuva? Veja como fica o tempo nesta sexta-feira (6/2)

Defesa Civil prevê céu nublado, pancadas de chuva ao longo do dia e rajadas de vento em Belo Horizonte

06/02/2026 08:32

Tempo nublado em BH
A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 18,4 °C e a máxima estimada à tarde é de 29 °C na capital mineira crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Em Belo Horizonte, a chuva segue sem trégua. Nesta sexta-feira (6/2), a previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora do dia e rajadas de vento ocasionais, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 18,4 °C, a máxima estimada é de 29 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 19,7 °C, às 5h50
  • Centro-Sul: 19,0 °C, às 5h40
  • Oeste: 18,4 °C (sensação térmica de 15,7 °C), às 6h
  • Pampulha: 19,7 °C (sensação térmica de 22,1 °C), às 6h
  • Venda Nova: 20,6 °C, às 4h

Como fica o tempo em Minas?

No resto do estado nesta sexta-feira, se consolida um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece o desenvolvimento de nuvens em todo o estado, pelo menos até o início da próxima semana.

As chuvas podem variar desde períodos de chuva fraca até pancadas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Acumulado de chuvas (mm) nas últimas 12h

  • Barreiro: 13,4 (7,5%)
  • Centro-Sul: 15,4 (8,7%)
  • Hipercentro: 0,8 (0,5%)
  • Leste: 4,0 (2,3%)
  • Nordeste: 2,8 (1,6%)
  • Noroeste: 10,8 (6,1%)
  • Norte: 9,8 (5,5%)
  • Oeste: 7,2 (4,1%)
  • Pampulha: 0,2 (0,1%)
  • Venda Nova: 5,0 (2,8%)
  • Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm


Acumulado de chuvas em fevereiro (mm)

  • Barreiro: 120,2 (67,6%)
  • Centro-Sul: 130,8 (73,6%)
  • Hipercentro: 49,6 (27,5%)
  • Leste: 112,0 (63,0%)
  • Nordeste: 84,0 (47,3%)
  • Noroeste: 82,4 (46,4%)
  • Norte: 84,2 (47,4%)
  • Oeste: 85,4 (48,1%)
  • Pampulha: 76,2 (42,9%)
  • Venda Nova: 93,9 (52,8%)


O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em caso de risco de deslizamento ou desabamento, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de postes ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.


Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados em barrancos;
  • Coloque calhas no telhado de casa;
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
  • Não jogue lixo ou entulho em encostas;
  • Não despeje esgoto em barrancos.

