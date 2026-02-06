Assine
MG: operação apreende cerca de 2 toneladas de carne e interdita 27 açougues

Fiscalização ocorreu em Pedra Azul, Cachoeira de Pajeú e Águas Vermelhas, na região do Vale do Jequitinhonha

Bruno Luis Barros
06/02/2026 22:44

Em 30 dos 50 estabelecimentos fiscalizados, agentes apreenderam produtos impróprios para consumo
Em 30 dos 50 estabelecimentos fiscalizados, agentes apreenderam produtos impróprios para consumo crédito: MPMG/Divulgação

Agentes do Procon apreenderam aproximadamente duas toneladas de carne imprópria para consumo durante uma operação de fiscalização em açougues nos municípios mineiros de Pedra Azul, Cachoeira de Pajeú e Águas Vermelhas, na região do Vale do Jequitinhonha.

As diligências nos estabelecimentos comerciais começaram na última segunda-feira (2/2) e terminaram nesta sexta-feira (6/2). A informação foi divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.

Ao todo, 50 estabelecimentos foram fiscalizados. Desse total, 35 foram autuados. Em 30 locais, houve apreensão de produtos, e 27 estabelecimentos foram interditados parcialmente ou totalmente.

"Entre as principais irregularidades encontradas estão a comercialização de carnes de origem clandestina, o funcionamento de estabelecimentos classificados como de alto risco e sem alvará sanitário, além de condições sanitárias inadequadas, que colocam em risco a saúde dos consumidores", informou o Ministério Público.

A operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar.

