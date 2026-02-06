MG: operação apreende cerca de 2 toneladas de carne e interdita 27 açougues

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Agentes do Procon apreenderam aproximadamente duas toneladas de carne imprópria para consumo durante uma operação de fiscalização em açougues nos municípios mineiros de Pedra Azul, Cachoeira de Pajeú e Águas Vermelhas, na região do Vale do Jequitinhonha.

As diligências nos estabelecimentos comerciais começaram na última segunda-feira (2/2) e terminaram nesta sexta-feira (6/2). A informação foi divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor.

Ao todo, 50 estabelecimentos foram fiscalizados. Desse total, 35 foram autuados. Em 30 locais, houve apreensão de produtos, e 27 estabelecimentos foram interditados parcialmente ou totalmente.

"Entre as principais irregularidades encontradas estão a comercialização de carnes de origem clandestina, o funcionamento de estabelecimentos classificados como de alto risco e sem alvará sanitário, além de condições sanitárias inadequadas, que colocam em risco a saúde dos consumidores", informou o Ministério Público.

A operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar.