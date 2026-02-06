Assine
RISCO À SAÚDE PÚBLICA

Polícia apreende 800 kg de carne em abatedouro insalubre em fazenda de MG

Polícia Militar de Meio Ambiente cumpriu diligências na zona rural de Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, na manhã desta quinta-feira (5/2)

Repórter
06/02/2026 00:06

Carnes apreendidas estavam acondicionadas em cinco freezers crédito: PMMG

A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu 800kg de carne embalada e preparada para comercialização em uma fazenda na zona rural de Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado, na manhã desta quinta-feira (5/2).

Os militares identificaram um abatedouro ilegal e em condições insalubres dentro da propriedade. Segundo a polícia, os animais abatidos são "equídeos" — categoria que engloba, por exemplo, cavalos, mulas e jumentos. Os tipos de animais não foram especificados.

As carnes apreendidas estavam acondicionadas em cinco freezers. Fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e da Vigilância Sanitária classificaram as condições do local de abate como "insalubres", o que motivou a apreensão para posterior descarte.

Um homem é apontado pelos militares como o responsável pelo abatedouro, mas não foi localizado durante a ação policial. Ainda de acordo com a polícia, ele é reincidente na prática de abate irregular.

"Ele responderá por crimes ambientais, tais como poluição ambiental e maus-tratos a animais, além de crimes contra a relação de consumo. Caso somadas, as penas podem ultrapassar 10 anos de prisão", explicou a PM de Meio Ambiente.

