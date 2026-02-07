BH está sob alerta de chuva; saiba até quando e o que fazer

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte está sob alerta de chuvas neste sábado (7/2). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil, e prevê precipitações com raios e rajadas de vento até às 8h deste domingo (8).

Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de 30 a 50mm, além de ventos em torno de 50km/h. Além disso, a Defesa Civil informou que a intensidade pode variar de moderada a forte.

A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores.

Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.

Outros cuidados