BH está sob alerta de chuva; saiba até quando e o que fazer
Conforme a previsão, a capital mineira pode registrar pancadas de 30 a 50mm, com ventos em torno dos 50km/h
compartilheSIGA
Belo Horizonte está sob alerta de chuvas neste sábado (7/2). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil, e prevê precipitações com raios e rajadas de vento até às 8h deste domingo (8).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de 30 a 50mm, além de ventos em torno de 50km/h. Além disso, a Defesa Civil informou que a intensidade pode variar de moderada a forte.
A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
Leia Mais
As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.
Outros cuidados
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.