ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta de chuva; saiba até quando e o que fazer

Conforme a previsão, a capital mineira pode registrar pancadas de 30 a 50mm, com ventos em torno dos 50km/h

Ana Luiza Soares
07/02/2026 11:56

Chuvas intensas podem ocorrer em todo o estado de MG nesta sexta (30)
A Defesa Civil informou que a intensidade pode variar de moderada a forte. crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte está sob alerta de chuvas neste sábado (7/2). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil, e prevê precipitações com raios e rajadas de vento até às 8h deste domingo (8).

Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de 30 a 50mm, além de ventos em torno de 50km/h. Além disso, a Defesa Civil informou que a intensidade pode variar de moderada a forte.

A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores.

Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.

Outros cuidados

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

