FOLIA NA CAPITAL

Carnaval em BH: bloco Mama na Vaca arrasta multidão

Foliões se esbaldam pelas ruas do Santo Anttônio e capricham nas fantasias para homenagear animal-simbolo do bairro. Veja vídeo

Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
07/02/2026 15:35 - atualizado em 07/02/2026 15:52

No cortejo do tradicional bloco Mama na vaca, foliões não deram trégua e lotaram as ruas do Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital
No cortejo do tradicional bloco Mama na Vaca, foliões não deram trégua e lotaram as ruas do Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Manhã de pré-carnaval sem chuva, às vezes com o Sol aparecendo (até em fantasia) e com muito tempo ainda, pela frente e por todos os lados, para saudar o Rei Momo. Neste sábado (7/2), milhares de foliões estão nas ruas do Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para curtir o bloco Mama na Vaca, um dos mais animados da cidade. Desde cedo, pessoas de todas as gerações brincam, dançam e cantam em homenagem à vaquinha da Rua Leopoldina, um dos símbolos da região.

Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco Mama na Vaca nas ruas do bairro Santo Antonio, em BH -Edesio Ferreira/EM/D.A Press
O bloco tem clima familiar e faz todo mundo “dar pinta” na rua, com fantasias trazendo as estampas da famosa vaquinha. "Tem muita vaca louca e muito boi bravo por aqui, mas é todo mundo do bem", gargalhou o professor Leo Maia, morador do Bairro União, na Região Nordeste da capital.

Para não se perder do "rebanho" de foliões amigos, Leo carrega um estandarte. "Este ano, homenageio o bloco. No ano que vem, será diferente ", disse.

O bloco Mama na Vaca existe há 16 anos, reunindo foliões de todas as idades pelas ruas na Região Centro-Sul de BH. A festa começa sempre cedo, e embala os foliões com marchinhas e hits da atualidade até o fim da tarde. Já o paulista Henrique Antunes, se fantasiou de Sol. "Passo sempre o pré-carnaval em BH, que é ótimo, e o carnaval no Rio", contou o folião.

