Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO ESPECIAL

Capivarã: passeios na Lagoa da Pampulha serão intensificados no Carnaval

Rota turística pelas águas da represa serão realizados de maneira ininterrupta entre os dias 12 e 22 de fevereiro, com três saídas diárias

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/02/2026 22:38

compartilhe

SIGA
x
Passeio de catamarã na Pampulha: como garantir seu ingresso
O catamarã "Capivarã" navega pela Lagoa da Pampulha, oferecendo aos passageiros uma nova perspectiva do Conjunto Arquitetônico crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (6/2) uma operação especial de navegação turística na Lagoa da Pampulha durante o período do carnaval. Entre os dias 12 e 22 de fevereiro, os passeios na embarcação conhecida como "Capivarã" serão intensificados e passarão a ter três saídas diárias: às 10h, 13h e 15h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desse modo, os passeios serão realizados durante 11 dias consecutivos, de maneira ininterrupta. A retirada dos ingressos estará disponível a partir da próxima terça-feira (10/2), às 12h, pela plataforma Sympla.


De acordo com a PBH, a operação especial visa ampliar o atendimento a moradores e turistas que estarão na capital para aproveitar a folia. Para o poder público municipal, será mais uma opção de lazer e contemplação em um dos principais cartões-postais da cidade.

Leia Mais



"A ampliação da operação do Capivarã durante o Carnaval é uma forma de atender tanto os moradores que ainda não tiveram a oportunidade de realizar o passeio quanto os turistas que estarão em Belo Horizonte nesse período. Sabemos que a cidade recebe um grande fluxo de visitantes e queremos oferecer experiências qualificadas também fora dos blocos", avalia o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel.

Cruvinel destaca ainda uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, que apontou uma média geral de satisfação de 9,8 (a nota máxima é 10) dos usuários com o passeio turístico a bordo do Capivarã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O passeio na Lagoa da Pampulha já é reconhecido e avaliado com excelência pelo público, e nossa expectativa é ampliar esse acesso, garantindo uma vivência segura, organizada e encantadora em um dos principais ativos turísticos da capital", complementa o presidente da Belotur.

Tópicos relacionados:

em-belo-horizonte lagoa-da-pampulha pampulha turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay