CARNAVAL 2026

Confira a programação do carnaval para este fim de semana

Do axé à música eletrônica, blocos de carnaval promete agitar os foliões em vários bairros da capital

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
06/02/2026 17:06

Pré-carnaval 2026
Pré-carnaval em Belo Horizonte já esquenta a capital desde o mês de janeiro crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A folia ganha força em Belo Horizonte neste segundo fim de semana de pré-carnaval. Serão mais de 110 blocos desfilando por toda a cidade com diversos ritmos musicais para agradar todo tipo de folião. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), somente na primeira semana da folia 40 desfiles levaram cerca de 100 mil pessoas às ruas.  

O esquenta para o fim de semana começa nesta sexta-feira (6/1), às 17h, com o rapper Hungria, um dos maiores nomes do rap nacional, movimentando o entorno do Mineirão. A partir das 20h, o Abre-Te Sésamo percorre a Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto relembrando clássicos de Raul Seixas. 

O sábado (7) começa às 8h no bairro Santa Tereza com o Bloco Andacunfé, que homenageia o músico Gilberto Gil. Este ano o tema do cortejo é “A rua é nosso palco” e conta com apresentações de dança, capoeira e circo, além de uma homenagem à Preta Gil, que morreu em julho em decorrência de um câncer. 

Ainda pela manhã, o Bloco Caprichoso propõe a mistura da cultura mineira com a amazonense ao trazer o festival de Parintins para a Avenida João Pinheiro. À tarde, o Como Te Lhama? faz seu cortejo ao som de músicas latina no Horto Florestal e o Axé Uai espalha o ritmo baiano no São Bento.

No domingo será a vez do bloco As Charangueiras ganhar as ruas da Savassi com sua bateria composta exclusivamente por mães e um repertório que conta com um pouco de tudo: músicas infantis, rock internacional, samba, axé e sertanejo.  O dia também terá espaço para os fãs do Djavan, no bloco Eu Te Devoro, e de Alceu Valença, no bloco Alceu Dispor, com repertório recheado de sucessos dos músicos. 

O carnaval de BH também tem espaço para a música eletrônica com o CarnaKvsh, comandado pelo belo-horizontino DJ KVSH, na Avenida Getúlio Vargas. O bloco chega à sua quarta edição este ano e projeta levar mais de 200 mil pessoas para o coração da Savassi.

De volta às origens 

A tradicional Banda Mole volta às origens com um cortejo neste sábado (7) partindo da entrada do Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena, e seguirá até a Praça Sete. Com 51 anos de existência, o bloco faz parte da história do carnaval da capital seguindo o lema “irreverência, respeito e alegria”.

A Banda Mole desfilou pela primeira vez em 1975, no Bairro da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, por iniciativa de foliões que, até então, integravam o bloco Leões da Lagoinha. Depois de alguns anos e mudanças de endereços, passou a sair da rua Goiás e subir a rua da Bahia. Com o passar do tempo e o crescimento do bloco, a via não comportava mais o público. Posteriormente passou a ser um show na Afonso Pena.

“Naquela época a cidade ficava inteiramente vazia, completamente diferente do que é hoje. Mas nós da Banda Mole achamos que a gente podia segurar a peteca durante esse período que o belo-horizontino não estava prestigiando o carnaval da cidade”, explica Luiz Mário Ladeira, conhecido como Jacaré, presidente da Banda Mole.

Para este ano, o bloco contará com uma banda da velha guarda desfilando no chão, à frente do cortejo, tocando marchinhas tradicionais. Já o trio elétrico ficará por conta de agitar o público com músicas de todos os estilos. 

“A gente manteve a tradição e os blocos foram voltando. Hoje a gente rivaliza com o carnaval de cidades como São Paulo, Salvador, Rio e Recife. Esse é o nosso legado, e agora não estamos mais sozinhos”, reflete Jacaré. 

Bloco histórico

Neste sábado (7/2) o Leão da Lagoinha também participa do pré-carnaval com um evento para coroar duas rainhas: uma delas Plus e outra Trans. Com isso, o bloco mais antigo da capital mineira quer promover representatividade, inclusão e mostrar a diversidade no Carnaval. 

Fundado no ano de 1947, o Leão da Lagoinha marcou o carnaval de BH até o fim da década de 1970, quando pausou as atividades. Após 32 anos sem desfilar, o bloco retornou à folia em 2017 e foi tombado como Patrimônio Municipal.

Ismênia Santusa é a primeira musa plus size destaque da capital mineira e do Estado além de ser a primeira destaque da Escola de Samba Acadêmica de Venda Nova. Para ela, o Carnaval é de todos.  “O carnaval não tem idade, não tem peso, não tem medidas. E é por isso que eu estou aí nessa luta, ocupando lugares e espaços que a sociedade insistiu que nós não deveríamos estar”, afirma.

A outra rainha é Michelle Xavier, uma mulher preta e trans de 41 anos, que também é musa do carnaval do bloco MovaT, primeiro bloco composto por homens e mulheres trans. “Ser primeira rainha da bateria trans do Leão da Lagoinha é um grande orgulho para mim, abro caminhos para outras meninas trans. Entrarei na avenida com muita alegria representando todos que são excluídos”, explica Xavier.

De olho! 

A segurança de todo o período do carnaval será feita pelo Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) com monitoramento 24h por meio das mais de 5 mil câmeras espalhadas pela cidade.  Segundo a PBH, a cidade também conta 280 equipes distribuídas em 203 vans volantes, compostas por guardas civis municipais, fiscais e auxiliares de fiscalização.

As Polícias Militar e Civil reforçam o contingente com policiais e drones equipados com câmeras de reconhecimento facial e acesso ao sistema da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para identificar situações de perigo e localizar suspeitos com mandado de prisão em aberto. 

Serviço 

Apresentação das Rainhas do Leão da Lagoinha

Data: 7/2 (Sábado)

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Nosso Grito, Rua Roseiral 13, bairro Santo André.

Entrada gratuita

Programação dos blocos 

Sábado (7/2)

8h

  • Bloco Andacunfé: Rua Oligisto, 417, Bairro Santa Tereza

  • Vem Fluir: Rua Silva Jardim, 129, Bairro Floresta

  • Bloco Clandestinas: Rua Aarão Reis, 585, Centro

9h

  • Mama na Vaca: Praça Cairo — Rua Leopoldina, s/n, Bairro Santo Antônio

  • Bloco da Família: Rua Outono, 599, Bairro Cruzeiro

  • Caprichoso de Beagá: Avenida João Pinheiro, 467, Bairro Boa Viagem

  • Me Respeita que Eu Sou Criança: Alameda dos Jacarandás, 1300, Bairro São Luiz

  • Bloco Fera Neném BH: Rua dos Dominicanos, 44, Bairro Serra

  • Bloco do Chifrudo: Rua Progresso, 810, Bairro Padre Eustáquio

  • Bloquin da Árvore: Praça Nova York, 52, Bairro Sion

9h30

  • Bloco Vibe de Voltá: Avenida José Cândido da Silveira, 2.000, Bairro Horto Florestal

  • Beleza Rara: Rua Zuzu Angel, 356, Bairro Belvedere

10h

  • Então, Planta!: Rua Mármore, 169, Bairro Santa Tereza

  • Bloco de Pífanos BH: Rua Jequiriçá, 223, Bairro Concórdia

  • Uai Cê Samba: Avenida dos Engenheiros, 211, Bairro Alípio de Melo

  • Lá do Bacuraus: Bonecos Gigantes Reciclados: Rua Adolfo Lutz, 21, Bairro Campo Alegre

10h30

  • De Mentes Brilhantes: Rua José dos Santos Lage, 315, Bairro Teixeira Dias

11h

  • Banda Linda: Rua Pinheiros, 1.040, Bairro Nova Cachoeirinha

12h

  • Bloco Conquistas de Tia Toinha: Rua Aarão Reis, 462, Centro

  • Bloco do Cajado: Rua Silva Jardim, 239, Bairro Floresta

  • Matilda Fugiu: Praça Cajuri, 146, Bairro Santa Inês

  • Samba do Imperador: Rua Artur Haas, 380, Bairro Jardim Montanhês

12h30

  • Atenção Creuzebek: Rua Oeste, 425, Bairro Calafate

  • Bloco Duro: Rua Alvinópolis, 460, Bairro Santa Tereza

13h

  • Bloco Cefet com Banana: Avenida Brasil, 1145, Bairro Funcionários

  • Arrastão Bloco Show: Rua Iara, 152, Bairro Pompéia

  • A Justiça Não é Cega: Rua Bernardo Guimarães, 178, Bairro Funcionários

  • Cómo te Lhama?: Rua Gomes Pereira, 195, Bairro Horto Florestal

13h30

  • Bloco Liberdade e Água Limpa: Rua Jundiaí, 111, Bairro Concórdia

14h

  • Bloco do Povo: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 333, Bairro Planalto

  • Bloco Tô doido?: Rua Helium, 550, Bairro Nova Floresta

  • Tem Churrasco Todo Dia: Rua José Clemente Pereira, 245, Bairro Ipiranga

  • Bloco CSH: Rua Jacuí, 3862, Bairro Ipiranga

  • Bloco Máfia Azul: Rua dos Guajajaras, 1757, Bairro Barro Preto

  • Não Era Amor, Era Cilada: Rua Sergipe, 853, Bairro Savassi

  • Samba de Roda Ilê Asé Sòpònnón: Avenida Bias Fortes, 3036, Bairro Carlos Prates

  • Bloco Demorô: Avenida Magenta, 571, Bairro Vitória

  • Bloco da Nega: Avenida Getúlio Vargas, 840, Bairro Savassi

  • Bloco Axé Uai: Avenida Bento Simão, 685, Bairro São Bento

  • Bandulino: Rua Sergipe, 1060, Bairro Savassi

  • Carnafate: Rua José de Alencar, 928, Bairro Nova Suíça

  • Bloco do Saraiva: Rua Atalaia, 191, Bairro Caiçaras

  • Cabei de Chegar: Rua Matias Cardoso, 53, Bairro Santo Agostinho

  • Bloco Tá Mole mas é Meu: Rua Dom Oscar Romero, 345, Bairro Nova Gameleira

  • Bloco Tá Caindo Fulô: Rua Edson, 397, Bairro União

  • Sobe Estêvão, Desce Pinto: Rua Professor Estevão Pinto, 780, Bairro Serra

  • Bloco Emoriô: Avenida dos Bandeirantes, 546, Bairro Comiteco

  • Psybloquim: Rua Brazópolis, 112, Bairro Floresta

14h30

  • Bloco Kontra: Rua Ibiraci, 175, Bairro Salgado Filho

  • Apaetucada: Rua Cristal, 130, Bairro Santa Tereza

15h

  • Bloco do Mamá 2: Rua José Francisco da Silva, 560, Bairro Maria Virgínia

  • Samba das Indômitas: Rua Outono, 524, Bairro Cruzeiro

  • Jojô e Palito na Folia do Carnaval: Rua Martim de Carvalho, 94, Bairro Santo Agostinho

  • Bloko Miame Beat Likonews: Praça Santuário São Geraldo, 529, Bairro São Geraldo

  • Bando do Santo Chico: Rua Porto Alegre, 500, Bairro Carlos Prates

  • Bloco Sucatas: Rua Garota de Ipanema, 319, Bairro Etelvina Carneiro

  • Pantera Cor da Rosa: Rua Professor Milton Lage, 386, Bairro Bom Jesus

  • Bloco Santo Batuque: Rua Codajás, 706, Bairro São Gabriel

15h30

  • Bloco do Padreco: Rua Riachuelo, 1250, Bairro Padre Eustáquio

  • Barebloco: Rua Professor José Schettino, 35, Bairro Letícia

16h

  • Bloco Rebentão: Praça São José, 105, Bairro Parque São José

  • Blocão do Cachorrão: Rua Vicente Risola, 1506, Bairro Santa Inês

  • Bloco ZN - Ilha: Via de Pedestre Praça dos Esportes, 225, Bairro Vila Aeroporto

  • Afoxé Ogun De: Rua Aloísio Aragão Villar, 370, Bairro Trevo

  • Banda Mole: Avenida Afonso Pena, 1316, Centro

  • Renafolia: Praça Urupês, 128, Bairro Renascença

  • Bloco Comunidade Unidas: Rua Várzea da Palma, 277, Bairro Santa Mônica

  • Panthera Disco Bloco: Rua Padre Rolim, 62, Bairro Santa Efigênia

17h

  • Viaduto Carna Trance: Rua da Bahia, 15, Centro

Domingo (8/2)

8h

  • Bloco da Amandona: Rua Santa Rita Durão, 1216, Bairro Savassi

  • Pinta Terezinha: Rua Divinópolis, 543, Bairro Santa Tereza

9h

  • Bloquinho 60+ Paixão de Carnaval - Sai da Frente que Eu Danço Lento: Rua Sidônia, 206, Bairro São Salvador

  • Bloco do Balão: Rua Professor Djalma Guimarães, 140, Bairro Mangabeiras

  • Na Tora Bloco: Rua Conselheiro Rocha, 2250, Bairro Santa Tereza

  • Bloco Deslumbradas: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4411, Bairro Bandeirantes

  • As Charangueiras: Rua Paraíba, 1360, Bairro Savassi

  • Bloco Cowboy di Buteco: Praça da Liberdade, 65, Bairro Savassi

9h30

  • Bloco Besourinhos: Praça Carlos Chagas, 33, Bairro Santo Agostinho

10h

  • Encontro de Boizinhos Encantados: Avenida Álvares Cabral, 327, Bairro Lourdes

  • Alceu Dispor: Rua Além Paraíba, 1035, Bairro Bonfim

  • Afronta BH: Praça da Liberdade, 680, Bairro Savassi

  • Bloco do Portão: Rua Doutor Pedro Ruela, 827, Bairro Letícia

  • Mindinho Bateria Mirim: Rua Ibiraci, 134, Bairro Salgado Filho

10h30

  • Bloco do Pão Molhado: Rua Valença, 148, Bairro Carlos Prates

11h

  • Folia do Cardosinho 2026: Praça Rotary Club, 37, Bairro Sion

12h

  • Bloco Circuladô: Praça Coronel Benjamin Guimarães, 50, Bairro Funcionários

  • Bloco Gafieira: Rua Nova Ponte, 22, Bairro Salgado Filho

  • Almas Empenadas: Rua Nilo Aparecida Pinto, 341, Bairro Planalto

  • Bloco do Minas: Avenida dos Bandeirantes, 2323, Bairro Serra

13h

  • Bloco do Madruga: Rua Veríssimo, 146, Bairro Salgado Filho

  • C&T: Rua Antão Gonçalves, 180, Bairro Taquaril

  • Bloco Eu Te Devoro: Avenida dos Engenheiros, 568, Bairro Castelo

  • Qui Samba é Esse?: Avenida Clara Nunes, 150, Bairro Renascença

  • Ôôô Glória!!!: Rua João Ramalho, 250, Bairro Glória

13h30

  • Bloco Liberdade e Água Limpa: Rua dos Otoni, 69, Bairro Santa Efigênia

14h

  • Carnakvsh: Avenida Getúlio Vargas, 1059, Bairro Savassi

  • Chá da Alice: Avenida Brasil, 1145, Bairro Funcionários

  • Bloco Manga com Dendê: Rodovia Camilo Teixeira da Costa, 1350, Bairro Granja Werneck

  • Pensa em Mim: Rua Antônio Teixeira Dias, 1509, Bairro Teixeira Dias

  • Bloco Sagrada Folia: Rua Pitangui, 3245, Bairro Sagrada Família

  • Bloco Turma da Língua Solta: Rua Itaguaí, 431, Bairro Alto Caiçaras

  • Barcca Furada e Fabinho do Terreiro: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 85, Bairro Boa Vista

  • Bloco Salada de Frutas: Avenida Assis Chateaubriand, 127, Bairro Floresta

  • Nova Folia: Rua Engenheiro Correia, 279, Bairro Nova Floresta

  • Bloco Carnavalesco As Virgens do Formigueiro Quente: Rua Izalina Faustina Silveira, 18, Bairro Mantiqueira

  • Bloco da Januário: Avenida Petrolina, 410, Bairro Sagrada Família

  • @bsurda: Rua Aarão Reis, 510, Centro

  • Furdunçin do Meu Rei: Rua Levindo Lopes, 124, Bairro Savassi

14h30

  • Meninos do Morro: Praça Santa Cruz, 10, Bairro Pedreira Prado Lopes

  • Chic Xique Forrozeiros: Rua Versília, 50, Bairro Bandeirantes

15h

  • Bloco Cai Lua: Rua Frei Hilário, 10, Bairro Planalto

  • Boi Rosado: Rua Ângelo Rabelo, 54, Bairro Santa Tereza

  • Trem du Bão: Avenida Santa Matilde, 190, Bairro João Pinheiro

  • Baianos Usados: Rua Geraldo Martins da Silva, 111, Bairro Jaqueline

16h

  • Bloco Álibe: Praça Cristo Redentor, 28, Bairro Milionários

17h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Viaduto Carna Trance: Rua da Bahia, 15, Centro

