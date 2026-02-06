Confira a programação do carnaval para este fim de semana
Do axé à música eletrônica, blocos de carnaval promete agitar os foliões em vários bairros da capital
A folia ganha força em Belo Horizonte neste segundo fim de semana de pré-carnaval. Serão mais de 110 blocos desfilando por toda a cidade com diversos ritmos musicais para agradar todo tipo de folião. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), somente na primeira semana da folia 40 desfiles levaram cerca de 100 mil pessoas às ruas.
O esquenta para o fim de semana começa nesta sexta-feira (6/1), às 17h, com o rapper Hungria, um dos maiores nomes do rap nacional, movimentando o entorno do Mineirão. A partir das 20h, o Abre-Te Sésamo percorre a Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto relembrando clássicos de Raul Seixas.
O sábado (7) começa às 8h no bairro Santa Tereza com o Bloco Andacunfé, que homenageia o músico Gilberto Gil. Este ano o tema do cortejo é “A rua é nosso palco” e conta com apresentações de dança, capoeira e circo, além de uma homenagem à Preta Gil, que morreu em julho em decorrência de um câncer.
Ainda pela manhã, o Bloco Caprichoso propõe a mistura da cultura mineira com a amazonense ao trazer o festival de Parintins para a Avenida João Pinheiro. À tarde, o Como Te Lhama? faz seu cortejo ao som de músicas latina no Horto Florestal e o Axé Uai espalha o ritmo baiano no São Bento.
No domingo será a vez do bloco As Charangueiras ganhar as ruas da Savassi com sua bateria composta exclusivamente por mães e um repertório que conta com um pouco de tudo: músicas infantis, rock internacional, samba, axé e sertanejo. O dia também terá espaço para os fãs do Djavan, no bloco Eu Te Devoro, e de Alceu Valença, no bloco Alceu Dispor, com repertório recheado de sucessos dos músicos.
O carnaval de BH também tem espaço para a música eletrônica com o CarnaKvsh, comandado pelo belo-horizontino DJ KVSH, na Avenida Getúlio Vargas. O bloco chega à sua quarta edição este ano e projeta levar mais de 200 mil pessoas para o coração da Savassi.
De volta às origens
A tradicional Banda Mole volta às origens com um cortejo neste sábado (7) partindo da entrada do Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena, e seguirá até a Praça Sete. Com 51 anos de existência, o bloco faz parte da história do carnaval da capital seguindo o lema “irreverência, respeito e alegria”.
A Banda Mole desfilou pela primeira vez em 1975, no Bairro da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, por iniciativa de foliões que, até então, integravam o bloco Leões da Lagoinha. Depois de alguns anos e mudanças de endereços, passou a sair da rua Goiás e subir a rua da Bahia. Com o passar do tempo e o crescimento do bloco, a via não comportava mais o público. Posteriormente passou a ser um show na Afonso Pena.
“Naquela época a cidade ficava inteiramente vazia, completamente diferente do que é hoje. Mas nós da Banda Mole achamos que a gente podia segurar a peteca durante esse período que o belo-horizontino não estava prestigiando o carnaval da cidade”, explica Luiz Mário Ladeira, conhecido como Jacaré, presidente da Banda Mole.
Para este ano, o bloco contará com uma banda da velha guarda desfilando no chão, à frente do cortejo, tocando marchinhas tradicionais. Já o trio elétrico ficará por conta de agitar o público com músicas de todos os estilos.
“A gente manteve a tradição e os blocos foram voltando. Hoje a gente rivaliza com o carnaval de cidades como São Paulo, Salvador, Rio e Recife. Esse é o nosso legado, e agora não estamos mais sozinhos”, reflete Jacaré.
Bloco histórico
Neste sábado (7/2) o Leão da Lagoinha também participa do pré-carnaval com um evento para coroar duas rainhas: uma delas Plus e outra Trans. Com isso, o bloco mais antigo da capital mineira quer promover representatividade, inclusão e mostrar a diversidade no Carnaval.
Fundado no ano de 1947, o Leão da Lagoinha marcou o carnaval de BH até o fim da década de 1970, quando pausou as atividades. Após 32 anos sem desfilar, o bloco retornou à folia em 2017 e foi tombado como Patrimônio Municipal.
Ismênia Santusa é a primeira musa plus size destaque da capital mineira e do Estado além de ser a primeira destaque da Escola de Samba Acadêmica de Venda Nova. Para ela, o Carnaval é de todos. “O carnaval não tem idade, não tem peso, não tem medidas. E é por isso que eu estou aí nessa luta, ocupando lugares e espaços que a sociedade insistiu que nós não deveríamos estar”, afirma.
A outra rainha é Michelle Xavier, uma mulher preta e trans de 41 anos, que também é musa do carnaval do bloco MovaT, primeiro bloco composto por homens e mulheres trans. “Ser primeira rainha da bateria trans do Leão da Lagoinha é um grande orgulho para mim, abro caminhos para outras meninas trans. Entrarei na avenida com muita alegria representando todos que são excluídos”, explica Xavier.
De olho!
A segurança de todo o período do carnaval será feita pelo Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) com monitoramento 24h por meio das mais de 5 mil câmeras espalhadas pela cidade. Segundo a PBH, a cidade também conta 280 equipes distribuídas em 203 vans volantes, compostas por guardas civis municipais, fiscais e auxiliares de fiscalização.
As Polícias Militar e Civil reforçam o contingente com policiais e drones equipados com câmeras de reconhecimento facial e acesso ao sistema da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para identificar situações de perigo e localizar suspeitos com mandado de prisão em aberto.
Serviço
Apresentação das Rainhas do Leão da Lagoinha
Data: 7/2 (Sábado)
Horário: 14h
Local: Centro Cultural Nosso Grito, Rua Roseiral 13, bairro Santo André.
Entrada gratuita
Programação dos blocos
Sábado (7/2)
8h
-
Bloco Andacunfé: Rua Oligisto, 417, Bairro Santa Tereza
-
Vem Fluir: Rua Silva Jardim, 129, Bairro Floresta
-
Bloco Clandestinas: Rua Aarão Reis, 585, Centro
9h
-
Mama na Vaca: Praça Cairo — Rua Leopoldina, s/n, Bairro Santo Antônio
-
Bloco da Família: Rua Outono, 599, Bairro Cruzeiro
-
Caprichoso de Beagá: Avenida João Pinheiro, 467, Bairro Boa Viagem
-
Me Respeita que Eu Sou Criança: Alameda dos Jacarandás, 1300, Bairro São Luiz
-
Bloco Fera Neném BH: Rua dos Dominicanos, 44, Bairro Serra
-
Bloco do Chifrudo: Rua Progresso, 810, Bairro Padre Eustáquio
-
Bloquin da Árvore: Praça Nova York, 52, Bairro Sion
9h30
-
Bloco Vibe de Voltá: Avenida José Cândido da Silveira, 2.000, Bairro Horto Florestal
-
Beleza Rara: Rua Zuzu Angel, 356, Bairro Belvedere
10h
-
Então, Planta!: Rua Mármore, 169, Bairro Santa Tereza
-
Bloco de Pífanos BH: Rua Jequiriçá, 223, Bairro Concórdia
-
Uai Cê Samba: Avenida dos Engenheiros, 211, Bairro Alípio de Melo
-
Lá do Bacuraus: Bonecos Gigantes Reciclados: Rua Adolfo Lutz, 21, Bairro Campo Alegre
10h30
-
De Mentes Brilhantes: Rua José dos Santos Lage, 315, Bairro Teixeira Dias
11h
-
Banda Linda: Rua Pinheiros, 1.040, Bairro Nova Cachoeirinha
12h
-
Bloco Conquistas de Tia Toinha: Rua Aarão Reis, 462, Centro
-
Bloco do Cajado: Rua Silva Jardim, 239, Bairro Floresta
-
Matilda Fugiu: Praça Cajuri, 146, Bairro Santa Inês
-
Samba do Imperador: Rua Artur Haas, 380, Bairro Jardim Montanhês
12h30
-
Atenção Creuzebek: Rua Oeste, 425, Bairro Calafate
-
Bloco Duro: Rua Alvinópolis, 460, Bairro Santa Tereza
13h
-
Bloco Cefet com Banana: Avenida Brasil, 1145, Bairro Funcionários
-
Arrastão Bloco Show: Rua Iara, 152, Bairro Pompéia
-
A Justiça Não é Cega: Rua Bernardo Guimarães, 178, Bairro Funcionários
-
Cómo te Lhama?: Rua Gomes Pereira, 195, Bairro Horto Florestal
13h30
-
Bloco Liberdade e Água Limpa: Rua Jundiaí, 111, Bairro Concórdia
14h
-
Bloco do Povo: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 333, Bairro Planalto
-
Bloco Tô doido?: Rua Helium, 550, Bairro Nova Floresta
-
Tem Churrasco Todo Dia: Rua José Clemente Pereira, 245, Bairro Ipiranga
-
Bloco CSH: Rua Jacuí, 3862, Bairro Ipiranga
-
Bloco Máfia Azul: Rua dos Guajajaras, 1757, Bairro Barro Preto
-
Não Era Amor, Era Cilada: Rua Sergipe, 853, Bairro Savassi
-
Samba de Roda Ilê Asé Sòpònnón: Avenida Bias Fortes, 3036, Bairro Carlos Prates
-
Bloco Demorô: Avenida Magenta, 571, Bairro Vitória
-
Bloco da Nega: Avenida Getúlio Vargas, 840, Bairro Savassi
-
Bloco Axé Uai: Avenida Bento Simão, 685, Bairro São Bento
-
Bandulino: Rua Sergipe, 1060, Bairro Savassi
-
Carnafate: Rua José de Alencar, 928, Bairro Nova Suíça
-
Bloco do Saraiva: Rua Atalaia, 191, Bairro Caiçaras
-
Cabei de Chegar: Rua Matias Cardoso, 53, Bairro Santo Agostinho
-
Bloco Tá Mole mas é Meu: Rua Dom Oscar Romero, 345, Bairro Nova Gameleira
-
Bloco Tá Caindo Fulô: Rua Edson, 397, Bairro União
-
Sobe Estêvão, Desce Pinto: Rua Professor Estevão Pinto, 780, Bairro Serra
-
Bloco Emoriô: Avenida dos Bandeirantes, 546, Bairro Comiteco
-
Psybloquim: Rua Brazópolis, 112, Bairro Floresta
14h30
-
Bloco Kontra: Rua Ibiraci, 175, Bairro Salgado Filho
-
Apaetucada: Rua Cristal, 130, Bairro Santa Tereza
15h
-
Bloco do Mamá 2: Rua José Francisco da Silva, 560, Bairro Maria Virgínia
-
Samba das Indômitas: Rua Outono, 524, Bairro Cruzeiro
-
Jojô e Palito na Folia do Carnaval: Rua Martim de Carvalho, 94, Bairro Santo Agostinho
-
Bloko Miame Beat Likonews: Praça Santuário São Geraldo, 529, Bairro São Geraldo
-
Bando do Santo Chico: Rua Porto Alegre, 500, Bairro Carlos Prates
-
Bloco Sucatas: Rua Garota de Ipanema, 319, Bairro Etelvina Carneiro
-
Pantera Cor da Rosa: Rua Professor Milton Lage, 386, Bairro Bom Jesus
-
Bloco Santo Batuque: Rua Codajás, 706, Bairro São Gabriel
15h30
-
Bloco do Padreco: Rua Riachuelo, 1250, Bairro Padre Eustáquio
-
Barebloco: Rua Professor José Schettino, 35, Bairro Letícia
16h
-
Bloco Rebentão: Praça São José, 105, Bairro Parque São José
-
Blocão do Cachorrão: Rua Vicente Risola, 1506, Bairro Santa Inês
-
Bloco ZN - Ilha: Via de Pedestre Praça dos Esportes, 225, Bairro Vila Aeroporto
-
Afoxé Ogun De: Rua Aloísio Aragão Villar, 370, Bairro Trevo
-
Banda Mole: Avenida Afonso Pena, 1316, Centro
-
Renafolia: Praça Urupês, 128, Bairro Renascença
-
Bloco Comunidade Unidas: Rua Várzea da Palma, 277, Bairro Santa Mônica
-
Panthera Disco Bloco: Rua Padre Rolim, 62, Bairro Santa Efigênia
17h
-
Viaduto Carna Trance: Rua da Bahia, 15, Centro
Domingo (8/2)
8h
-
Bloco da Amandona: Rua Santa Rita Durão, 1216, Bairro Savassi
-
Pinta Terezinha: Rua Divinópolis, 543, Bairro Santa Tereza
9h
-
Bloquinho 60+ Paixão de Carnaval - Sai da Frente que Eu Danço Lento: Rua Sidônia, 206, Bairro São Salvador
-
Bloco do Balão: Rua Professor Djalma Guimarães, 140, Bairro Mangabeiras
-
Na Tora Bloco: Rua Conselheiro Rocha, 2250, Bairro Santa Tereza
-
Bloco Deslumbradas: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4411, Bairro Bandeirantes
-
As Charangueiras: Rua Paraíba, 1360, Bairro Savassi
-
Bloco Cowboy di Buteco: Praça da Liberdade, 65, Bairro Savassi
9h30
-
Bloco Besourinhos: Praça Carlos Chagas, 33, Bairro Santo Agostinho
10h
-
Encontro de Boizinhos Encantados: Avenida Álvares Cabral, 327, Bairro Lourdes
-
Alceu Dispor: Rua Além Paraíba, 1035, Bairro Bonfim
-
Afronta BH: Praça da Liberdade, 680, Bairro Savassi
-
Bloco do Portão: Rua Doutor Pedro Ruela, 827, Bairro Letícia
-
Mindinho Bateria Mirim: Rua Ibiraci, 134, Bairro Salgado Filho
10h30
-
Bloco do Pão Molhado: Rua Valença, 148, Bairro Carlos Prates
11h
-
Folia do Cardosinho 2026: Praça Rotary Club, 37, Bairro Sion
12h
-
Bloco Circuladô: Praça Coronel Benjamin Guimarães, 50, Bairro Funcionários
-
Bloco Gafieira: Rua Nova Ponte, 22, Bairro Salgado Filho
-
Almas Empenadas: Rua Nilo Aparecida Pinto, 341, Bairro Planalto
-
Bloco do Minas: Avenida dos Bandeirantes, 2323, Bairro Serra
13h
-
Bloco do Madruga: Rua Veríssimo, 146, Bairro Salgado Filho
-
C&T: Rua Antão Gonçalves, 180, Bairro Taquaril
-
Bloco Eu Te Devoro: Avenida dos Engenheiros, 568, Bairro Castelo
-
Qui Samba é Esse?: Avenida Clara Nunes, 150, Bairro Renascença
-
Ôôô Glória!!!: Rua João Ramalho, 250, Bairro Glória
13h30
-
Bloco Liberdade e Água Limpa: Rua dos Otoni, 69, Bairro Santa Efigênia
14h
-
Carnakvsh: Avenida Getúlio Vargas, 1059, Bairro Savassi
-
Chá da Alice: Avenida Brasil, 1145, Bairro Funcionários
-
Bloco Manga com Dendê: Rodovia Camilo Teixeira da Costa, 1350, Bairro Granja Werneck
-
Pensa em Mim: Rua Antônio Teixeira Dias, 1509, Bairro Teixeira Dias
-
Bloco Sagrada Folia: Rua Pitangui, 3245, Bairro Sagrada Família
-
Bloco Turma da Língua Solta: Rua Itaguaí, 431, Bairro Alto Caiçaras
-
Barcca Furada e Fabinho do Terreiro: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 85, Bairro Boa Vista
-
Bloco Salada de Frutas: Avenida Assis Chateaubriand, 127, Bairro Floresta
-
Nova Folia: Rua Engenheiro Correia, 279, Bairro Nova Floresta
-
Bloco Carnavalesco As Virgens do Formigueiro Quente: Rua Izalina Faustina Silveira, 18, Bairro Mantiqueira
-
Bloco da Januário: Avenida Petrolina, 410, Bairro Sagrada Família
-
@bsurda: Rua Aarão Reis, 510, Centro
-
Furdunçin do Meu Rei: Rua Levindo Lopes, 124, Bairro Savassi
14h30
-
Meninos do Morro: Praça Santa Cruz, 10, Bairro Pedreira Prado Lopes
-
Chic Xique Forrozeiros: Rua Versília, 50, Bairro Bandeirantes
15h
-
Bloco Cai Lua: Rua Frei Hilário, 10, Bairro Planalto
-
Boi Rosado: Rua Ângelo Rabelo, 54, Bairro Santa Tereza
-
Trem du Bão: Avenida Santa Matilde, 190, Bairro João Pinheiro
-
Baianos Usados: Rua Geraldo Martins da Silva, 111, Bairro Jaqueline
16h
-
Bloco Álibe: Praça Cristo Redentor, 28, Bairro Milionários
17h
-
Viaduto Carna Trance: Rua da Bahia, 15, Centro