Confira a programação do carnaval para este fim de semana

A folia ganha força em Belo Horizonte neste segundo fim de semana de pré-carnaval. Serão mais de 110 blocos desfilando por toda a cidade com diversos ritmos musicais para agradar todo tipo de folião. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), somente na primeira semana da folia 40 desfiles levaram cerca de 100 mil pessoas às ruas.

O esquenta para o fim de semana começa nesta sexta-feira (6/1), às 17h, com o rapper Hungria, um dos maiores nomes do rap nacional, movimentando o entorno do Mineirão. A partir das 20h, o Abre-Te Sésamo percorre a Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto relembrando clássicos de Raul Seixas.

O sábado (7) começa às 8h no bairro Santa Tereza com o Bloco Andacunfé, que homenageia o músico Gilberto Gil. Este ano o tema do cortejo é “A rua é nosso palco” e conta com apresentações de dança, capoeira e circo, além de uma homenagem à Preta Gil, que morreu em julho em decorrência de um câncer.

Ainda pela manhã, o Bloco Caprichoso propõe a mistura da cultura mineira com a amazonense ao trazer o festival de Parintins para a Avenida João Pinheiro. À tarde, o Como Te Lhama? faz seu cortejo ao som de músicas latina no Horto Florestal e o Axé Uai espalha o ritmo baiano no São Bento.

No domingo será a vez do bloco As Charangueiras ganhar as ruas da Savassi com sua bateria composta exclusivamente por mães e um repertório que conta com um pouco de tudo: músicas infantis, rock internacional, samba, axé e sertanejo. O dia também terá espaço para os fãs do Djavan, no bloco Eu Te Devoro, e de Alceu Valença, no bloco Alceu Dispor, com repertório recheado de sucessos dos músicos.

O carnaval de BH também tem espaço para a música eletrônica com o CarnaKvsh, comandado pelo belo-horizontino DJ KVSH, na Avenida Getúlio Vargas. O bloco chega à sua quarta edição este ano e projeta levar mais de 200 mil pessoas para o coração da Savassi.

De volta às origens

A tradicional Banda Mole volta às origens com um cortejo neste sábado (7) partindo da entrada do Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena, e seguirá até a Praça Sete. Com 51 anos de existência, o bloco faz parte da história do carnaval da capital seguindo o lema “irreverência, respeito e alegria”.

A Banda Mole desfilou pela primeira vez em 1975, no Bairro da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, por iniciativa de foliões que, até então, integravam o bloco Leões da Lagoinha. Depois de alguns anos e mudanças de endereços, passou a sair da rua Goiás e subir a rua da Bahia. Com o passar do tempo e o crescimento do bloco, a via não comportava mais o público. Posteriormente passou a ser um show na Afonso Pena.

“Naquela época a cidade ficava inteiramente vazia, completamente diferente do que é hoje. Mas nós da Banda Mole achamos que a gente podia segurar a peteca durante esse período que o belo-horizontino não estava prestigiando o carnaval da cidade”, explica Luiz Mário Ladeira, conhecido como Jacaré, presidente da Banda Mole.

Para este ano, o bloco contará com uma banda da velha guarda desfilando no chão, à frente do cortejo, tocando marchinhas tradicionais. Já o trio elétrico ficará por conta de agitar o público com músicas de todos os estilos.

“A gente manteve a tradição e os blocos foram voltando. Hoje a gente rivaliza com o carnaval de cidades como São Paulo, Salvador, Rio e Recife. Esse é o nosso legado, e agora não estamos mais sozinhos”, reflete Jacaré.

Bloco histórico

Neste sábado (7/2) o Leão da Lagoinha também participa do pré-carnaval com um evento para coroar duas rainhas: uma delas Plus e outra Trans. Com isso, o bloco mais antigo da capital mineira quer promover representatividade, inclusão e mostrar a diversidade no Carnaval.

Fundado no ano de 1947, o Leão da Lagoinha marcou o carnaval de BH até o fim da década de 1970, quando pausou as atividades. Após 32 anos sem desfilar, o bloco retornou à folia em 2017 e foi tombado como Patrimônio Municipal.

Ismênia Santusa é a primeira musa plus size destaque da capital mineira e do Estado além de ser a primeira destaque da Escola de Samba Acadêmica de Venda Nova. Para ela, o Carnaval é de todos. “O carnaval não tem idade, não tem peso, não tem medidas. E é por isso que eu estou aí nessa luta, ocupando lugares e espaços que a sociedade insistiu que nós não deveríamos estar”, afirma.

A outra rainha é Michelle Xavier, uma mulher preta e trans de 41 anos, que também é musa do carnaval do bloco MovaT, primeiro bloco composto por homens e mulheres trans. “Ser primeira rainha da bateria trans do Leão da Lagoinha é um grande orgulho para mim, abro caminhos para outras meninas trans. Entrarei na avenida com muita alegria representando todos que são excluídos”, explica Xavier.

De olho!

A segurança de todo o período do carnaval será feita pelo Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) com monitoramento 24h por meio das mais de 5 mil câmeras espalhadas pela cidade. Segundo a PBH, a cidade também conta 280 equipes distribuídas em 203 vans volantes, compostas por guardas civis municipais, fiscais e auxiliares de fiscalização.

As Polícias Militar e Civil reforçam o contingente com policiais e drones equipados com câmeras de reconhecimento facial e acesso ao sistema da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para identificar situações de perigo e localizar suspeitos com mandado de prisão em aberto.

Serviço

Apresentação das Rainhas do Leão da Lagoinha

Data: 7/2 (Sábado)

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Nosso Grito, Rua Roseiral 13, bairro Santo André.

Entrada gratuita

Programação dos blocos

Sábado (7/2)

8h

Bloco Andacunfé : Rua Oligisto, 417, Bairro Santa Tereza

Vem Fluir : Rua Silva Jardim, 129, Bairro Floresta

Bloco Clandestinas: Rua Aarão Reis, 585, Centro

9h

Mama na Vaca : Praça Cairo — Rua Leopoldina, s/n, Bairro Santo Antônio

Bloco da Família : Rua Outono, 599, Bairro Cruzeiro

Caprichoso de Beagá : Avenida João Pinheiro, 467, Bairro Boa Viagem

Me Respeita que Eu Sou Criança : Alameda dos Jacarandás, 1300, Bairro São Luiz

Bloco Fera Neném BH : Rua dos Dominicanos, 44, Bairro Serra

Bloco do Chifrudo : Rua Progresso, 810, Bairro Padre Eustáquio

Bloquin da Árvore: Praça Nova York, 52, Bairro Sion

9h30

Bloco Vibe de Voltá : Avenida José Cândido da Silveira, 2.000, Bairro Horto Florestal

Beleza Rara: Rua Zuzu Angel, 356, Bairro Belvedere

10h

Então, Planta! : Rua Mármore, 169, Bairro Santa Tereza

Bloco de Pífanos BH : Rua Jequiriçá, 223, Bairro Concórdia

Uai Cê Samba : Avenida dos Engenheiros, 211, Bairro Alípio de Melo

Lá do Bacuraus: Bonecos Gigantes Reciclados: Rua Adolfo Lutz, 21, Bairro Campo Alegre

10h30

De Mentes Brilhantes: Rua José dos Santos Lage, 315, Bairro Teixeira Dias

11h

Banda Linda: Rua Pinheiros, 1.040, Bairro Nova Cachoeirinha

12h

Bloco Conquistas de Tia Toinha : Rua Aarão Reis, 462, Centro

Bloco do Cajado : Rua Silva Jardim, 239, Bairro Floresta

Matilda Fugiu : Praça Cajuri, 146, Bairro Santa Inês

Samba do Imperador: Rua Artur Haas, 380, Bairro Jardim Montanhês

12h30

Atenção Creuzebek : Rua Oeste, 425, Bairro Calafate

Bloco Duro: Rua Alvinópolis, 460, Bairro Santa Tereza

13h

Bloco Cefet com Banana : Avenida Brasil, 1145, Bairro Funcionários

Arrastão Bloco Show : Rua Iara, 152, Bairro Pompéia

A Justiça Não é Cega : Rua Bernardo Guimarães, 178, Bairro Funcionários

Cómo te Lhama?: Rua Gomes Pereira, 195, Bairro Horto Florestal

13h30

Bloco Liberdade e Água Limpa: Rua Jundiaí, 111, Bairro Concórdia

14h

Bloco do Povo : Avenida General Olímpio Mourão Filho, 333, Bairro Planalto

Bloco Tô doido? : Rua Helium, 550, Bairro Nova Floresta

Tem Churrasco Todo Dia : Rua José Clemente Pereira, 245, Bairro Ipiranga

Bloco CSH : Rua Jacuí, 3862, Bairro Ipiranga

Bloco Máfia Azul : Rua dos Guajajaras, 1757, Bairro Barro Preto

Não Era Amor, Era Cilada : Rua Sergipe, 853, Bairro Savassi

Samba de Roda Ilê Asé Sòpònnón : Avenida Bias Fortes, 3036, Bairro Carlos Prates

Bloco Demorô : Avenida Magenta, 571, Bairro Vitória

Bloco da Nega : Avenida Getúlio Vargas, 840, Bairro Savassi

Bloco Axé Uai : Avenida Bento Simão, 685, Bairro São Bento

Bandulino : Rua Sergipe, 1060, Bairro Savassi

Carnafate : Rua José de Alencar, 928, Bairro Nova Suíça

Bloco do Saraiva : Rua Atalaia, 191, Bairro Caiçaras

Cabei de Chegar : Rua Matias Cardoso, 53, Bairro Santo Agostinho

Bloco Tá Mole mas é Meu : Rua Dom Oscar Romero, 345, Bairro Nova Gameleira

Bloco Tá Caindo Fulô : Rua Edson, 397, Bairro União

Sobe Estêvão, Desce Pinto : Rua Professor Estevão Pinto, 780, Bairro Serra

Bloco Emoriô : Avenida dos Bandeirantes, 546, Bairro Comiteco

Psybloquim: Rua Brazópolis, 112, Bairro Floresta

14h30

Bloco Kontra : Rua Ibiraci, 175, Bairro Salgado Filho

Apaetucada: Rua Cristal, 130, Bairro Santa Tereza

15h

Bloco do Mamá 2 : Rua José Francisco da Silva, 560, Bairro Maria Virgínia

Samba das Indômitas : Rua Outono, 524, Bairro Cruzeiro

Jojô e Palito na Folia do Carnaval : Rua Martim de Carvalho, 94, Bairro Santo Agostinho

Bloko Miame Beat Likonews : Praça Santuário São Geraldo, 529, Bairro São Geraldo

Bando do Santo Chico : Rua Porto Alegre, 500, Bairro Carlos Prates

Bloco Sucatas : Rua Garota de Ipanema, 319, Bairro Etelvina Carneiro

Pantera Cor da Rosa : Rua Professor Milton Lage, 386, Bairro Bom Jesus

Bloco Santo Batuque: Rua Codajás, 706, Bairro São Gabriel

15h30

Bloco do Padreco : Rua Riachuelo, 1250, Bairro Padre Eustáquio

Barebloco: Rua Professor José Schettino, 35, Bairro Letícia

16h

Bloco Rebentão : Praça São José, 105, Bairro Parque São José

Blocão do Cachorrão : Rua Vicente Risola, 1506, Bairro Santa Inês

Bloco ZN - Ilha : Via de Pedestre Praça dos Esportes, 225, Bairro Vila Aeroporto

Afoxé Ogun De : Rua Aloísio Aragão Villar, 370, Bairro Trevo

Banda Mole : Avenida Afonso Pena, 1316, Centro

Renafolia : Praça Urupês, 128, Bairro Renascença

Bloco Comunidade Unidas : Rua Várzea da Palma, 277, Bairro Santa Mônica

Panthera Disco Bloco: Rua Padre Rolim, 62, Bairro Santa Efigênia

17h

Viaduto Carna Trance: Rua da Bahia, 15, Centro

Domingo (8/2)

8h

Bloco da Amandona : Rua Santa Rita Durão, 1216, Bairro Savassi

Pinta Terezinha: Rua Divinópolis, 543, Bairro Santa Tereza

9h

Bloquinho 60+ Paixão de Carnaval - Sai da Frente que Eu Danço Lento : Rua Sidônia, 206, Bairro São Salvador

Bloco do Balão : Rua Professor Djalma Guimarães, 140, Bairro Mangabeiras

Na Tora Bloco : Rua Conselheiro Rocha, 2250, Bairro Santa Tereza

Bloco Deslumbradas : Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4411, Bairro Bandeirantes

As Charangueiras : Rua Paraíba, 1360, Bairro Savassi

Bloco Cowboy di Buteco: Praça da Liberdade, 65, Bairro Savassi

9h30

Bloco Besourinhos: Praça Carlos Chagas, 33, Bairro Santo Agostinho

10h

Encontro de Boizinhos Encantados : Avenida Álvares Cabral, 327, Bairro Lourdes

Alceu Dispor : Rua Além Paraíba, 1035, Bairro Bonfim

Afronta BH : Praça da Liberdade, 680, Bairro Savassi

Bloco do Portão : Rua Doutor Pedro Ruela, 827, Bairro Letícia

Mindinho Bateria Mirim: Rua Ibiraci, 134, Bairro Salgado Filho

10h30

Bloco do Pão Molhado: Rua Valença, 148, Bairro Carlos Prates

11h

Folia do Cardosinho 2026: Praça Rotary Club, 37, Bairro Sion

12h

Bloco Circuladô : Praça Coronel Benjamin Guimarães, 50, Bairro Funcionários

Bloco Gafieira : Rua Nova Ponte, 22, Bairro Salgado Filho

Almas Empenadas : Rua Nilo Aparecida Pinto, 341, Bairro Planalto

Bloco do Minas: Avenida dos Bandeirantes, 2323, Bairro Serra

13h

Bloco do Madruga : Rua Veríssimo, 146, Bairro Salgado Filho

C&T : Rua Antão Gonçalves, 180, Bairro Taquaril

Bloco Eu Te Devoro : Avenida dos Engenheiros, 568, Bairro Castelo

Qui Samba é Esse? : Avenida Clara Nunes, 150, Bairro Renascença

Ôôô Glória!!!: Rua João Ramalho, 250, Bairro Glória

13h30

Bloco Liberdade e Água Limpa: Rua dos Otoni, 69, Bairro Santa Efigênia

14h

Carnakvsh : Avenida Getúlio Vargas, 1059, Bairro Savassi

Chá da Alice : Avenida Brasil, 1145, Bairro Funcionários

Bloco Manga com Dendê : Rodovia Camilo Teixeira da Costa, 1350, Bairro Granja Werneck

Pensa em Mim : Rua Antônio Teixeira Dias, 1509, Bairro Teixeira Dias

Bloco Sagrada Folia : Rua Pitangui, 3245, Bairro Sagrada Família

Bloco Turma da Língua Solta : Rua Itaguaí, 431, Bairro Alto Caiçaras

Barcca Furada e Fabinho do Terreiro : Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 85, Bairro Boa Vista

Bloco Salada de Frutas : Avenida Assis Chateaubriand, 127, Bairro Floresta

Nova Folia : Rua Engenheiro Correia, 279, Bairro Nova Floresta

Bloco Carnavalesco As Virgens do Formigueiro Quente : Rua Izalina Faustina Silveira, 18, Bairro Mantiqueira

Bloco da Januário : Avenida Petrolina, 410, Bairro Sagrada Família

@bsurda : Rua Aarão Reis, 510, Centro

Furdunçin do Meu Rei: Rua Levindo Lopes, 124, Bairro Savassi

14h30

Meninos do Morro : Praça Santa Cruz, 10, Bairro Pedreira Prado Lopes

Chic Xique Forrozeiros: Rua Versília, 50, Bairro Bandeirantes

15h

Bloco Cai Lua : Rua Frei Hilário, 10, Bairro Planalto

Boi Rosado : Rua Ângelo Rabelo, 54, Bairro Santa Tereza

Trem du Bão : Avenida Santa Matilde, 190, Bairro João Pinheiro

Baianos Usados: Rua Geraldo Martins da Silva, 111, Bairro Jaqueline

16h

Bloco Álibe: Praça Cristo Redentor, 28, Bairro Milionários

17h

