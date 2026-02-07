Defesa Civil emite alerta para risco de granizo em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (7/2), um alerta para risco de queda de granizo nas próximas duas horas. O aviso foi enviado diretamente aos celulares da população.

Além do alerta específico para granizo, Belo Horizonte permanece em estado de atenção para chuvas fortes até a manhã de domingo (8/2). Segundo a Defesa Civil, há previsão de pancadas de chuva entre 30 e 50 milímetros, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h, pelo menos até as 8h deste domingo.

Diante do volume de chuva registrado recentemente, o órgão municipal orienta que a população evite áreas com histórico de alagamentos e não se abrigue nem estacione veículos sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. A recomendação é buscar locais seguros e acompanhar atentamente os comunicados oficiais emitidos ao longo do dia.

A Defesa Civil também chama atenção especial para moradores de áreas de encostas e morros. Nessas regiões, o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos de terra e desabamentos, o que exige vigilância redobrada e acionamento imediato das autoridades em caso de sinais de movimentação do terreno.

O alerta em Belo Horizonte ocorre em um contexto mais amplo de instabilidade em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue atuando sobre parte do Sudeste neste fim de semana, com maior intensidade no Sul de Minas. Nessa região, há possibilidade de chuvas volumosas, com acumulados que podem ultrapassar os 100 milímetros em apenas 24 horas.

O Inmet também mantém a previsão de chuvas fracas e persistentes, intercaladas com episódios de chuva intensa, em todas as regiões do estado. A expectativa é que esse padrão climático continue pelo menos até a próxima terça-feira (10/2). As temperaturas em Minas Gerais devem variar entre 14°C e 36°C ao longo do período.