CLIMA DE FOLIA

Faça chuva ou faça sol: sábado de pré-carnaval reúne foliões em BH

A festa ocorreu em blocos espalhados pela cidade. Também teve opção fora das ruas

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
07/02/2026 22:19 - atualizado em 07/02/2026 23:25

Banda Mole 'volta às origens' com cortejo pelo Centro de BH
Banda Mole 'volta às origens' com cortejo pelo Centro de BH crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O sábado (7/2) de pré-carnaval em Belo Horizonte reuniu inúmeros foliões, que tiveram que lidar com o tempo alternando entre sol e chuva. A festa ocorreu em blocos espalhados pela cidade, como a tradicional Banda Mole, no Centro da capital mineira, e o Cómo te Lhama?, na Região Leste. Teve também folia fora das ruas, com o Ensaios da Anitta na esplanada do Mineirão, na Pampulha.

Bloco arrastou foliões pela Avenida Afonso Pena, no Centro de BH -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Banda Mole 'volta às origens' com cortejo pelo Centro de BH-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Banda Mole reuniu foliões neste sábado de pré-carnaval-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Foliões curtiram o bloco que, em 2026, completa 51 anos-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Desde 1975, a Banda Mole arrasta foliões pelas ruas no sábado que antecede o carnaval-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Atrações musicais se apresentaram em trio elétrico-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Leia Mais

Com mais de 50 anos de história, a Banda Mole voltou ao formato de cortejo, assim como quando foi criada. Neste sábado (7/2), o trio elétrico arrastou foliões pela Avenida Afonso Pena. Entre as atrações musicais que se apresentaram, estavam Diego Martins e a dupla Cristinas. 

Já na Região Leste da capital mineira, o carnaval foi ao som de ritmos latinos, como a cumbia e a salsa. O Cómo te Lhama? foi às ruas com o tema "Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical". O bloco contou com 150 integrantes na bateria e o cantor paraense Saulo Duarte. 

Bloco agitou o sábado de pré-carnaval em Belo Horizonte-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco Cómo te Lhama? mistura o carnaval com cumbia e salsa-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco Cómo te Lhama? desfilou pela Região Leste de Belo Horizonte -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Neste ano, o tema do bloco foi: 'Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical' -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco reuniu foliões de todas as idades neste sábado de pré-carnaval-Marcos Vieira/EM/D.A Press
A bateria do bloco conta com 150 integrantes -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco Cómo te Lhama? agita sábado de pré-carnaval na capital mineira-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco Cómo te Lhama? atrai foliões no sábado que antecede o carnaval -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco Cómo te Lhama? celebra brasilidade -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Pela manhã, o tradicional Mama na Vaca reuniu uma multidão de foliões no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH. Como de costume, as ruas foram preenchidas pelo preto e branco da estampa da vaquinha. 

No Mineirão, a folia ficou sob condução de Anitta. Para esta edição em BH, a cantora utilizou uma roupa em homenagem ao signo de aquário. 

*Com informações de Alexandre Carneiro e Otávio Rangel

Tópicos relacionados:

bh carnaval

overflay