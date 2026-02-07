Faça chuva ou faça sol: sábado de pré-carnaval reúne foliões em BH
A festa ocorreu em blocos espalhados pela cidade. Também teve opção fora das ruas
O sábado (7/2) de pré-carnaval em Belo Horizonte reuniu inúmeros foliões, que tiveram que lidar com o tempo alternando entre sol e chuva. A festa ocorreu em blocos espalhados pela cidade, como a tradicional Banda Mole, no Centro da capital mineira, e o Cómo te Lhama?, na Região Leste. Teve também folia fora das ruas, com o Ensaios da Anitta na esplanada do Mineirão, na Pampulha.
Com mais de 50 anos de história, a Banda Mole voltou ao formato de cortejo, assim como quando foi criada. Neste sábado (7/2), o trio elétrico arrastou foliões pela Avenida Afonso Pena. Entre as atrações musicais que se apresentaram, estavam Diego Martins e a dupla Cristinas.
Já na Região Leste da capital mineira, o carnaval foi ao som de ritmos latinos, como a cumbia e a salsa. O Cómo te Lhama? foi às ruas com o tema "Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical". O bloco contou com 150 integrantes na bateria e o cantor paraense Saulo Duarte.
Pela manhã, o tradicional Mama na Vaca reuniu uma multidão de foliões no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH. Como de costume, as ruas foram preenchidas pelo preto e branco da estampa da vaquinha.
No Mineirão, a folia ficou sob condução de Anitta. Para esta edição em BH, a cantora utilizou uma roupa em homenagem ao signo de aquário.
*Com informações de Alexandre Carneiro e Otávio Rangel