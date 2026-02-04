Assine
O bloco que sai desde 2017 traz a temática "Cumbia Brasilis' para o pré-carnaval de BH

Bloco 'Como te Lhamas' traz sua cumbia ao podcast Divirta-se

O podcast Divirta-se entrevistou os vocalistas do bloco Como te Lhamas

Otávio Rangel
04/02/2026 13:24 - atualizado em 04/02/2026 13:25

Os vocalistas do bloco 'Como te Lhama' no podcast Divirt-ase
Os vocalistas do bloco 'Como te Lhama' no podcast Divirt-ase crédito: Túlio Santos

A série Carnaval 2026 no podcast Divirta-se apresenta hoje o batuque das maracas e a latinidade. Os convidados deste episódio são membros do bloco 'Como te Lhamas', que traz a mistura entre o carnaval tradicional e ritmos latinos, como a cumbia e a salsa.

O Divirta-se recebeu Laura Lopes, música formada na UFMG, com participações em projetos musicais diversos, ligados ao carnaval ou não; e Carlos Bolívia, brasileiro/boliviano, que também teve e tem projetos musicais na capital mineira. Os dois representam a Orquestra Atípica de Lhamas, que é basicamente a banda do Bloco 'Como te Lhamas', que desfila desde 2017 no carnaval de BH.

O bloco sempre propõe temas. Este ano o tema é 'Cumbia Brasilis, reantropofagia tropical'. O bloco conta com 150 integrantes em sua bateria, e desta vez, trouxe um convidado ilustre, o cantor Saulo Duarte, paraense, que é a própria personificação da mistura da música brasileira com os ritmos latinos.

Este é o próprio espírito do bloco 'Como te Lhamas'. Carlos é de família boliviana e considera a cumbia a trilha sonora involuntária da vida no país andino; em sua infância ouvia cumbia em todos os lugares.

"No próprio nascimento da cumbia, no caribe colombiano, o estilo não é definido... cidades disputam o local onde o ritmo foi inventado (...) A cumbia sempre foi tomando a cara nos lugares onde foi sendo tocada. Uma cumbia peruana é bastante reconhecível, assim como a argentina, a mexicana..."

Com a mistura dos ritmos brasileiros não foi diferente. Ritmos como a lambada e o brega paraense beberam dessa referência e estão cada vez mais espalhadas no país do samba.

Fora do carnaval, a banda do 'Como te Lhamas' toca como a Orquestra Atípica de Lhamas, que faz shows e tem um conceito muito próprio, mas conhecido de brasileiros: rodas de cumbia, bem similar às rodas de samba - basicamente músicos sentados em volta de uma mesa tocando.

O Bloco 'Como te Lhamas' sempre sai no pré-carnaval. Em 2026, sairá no dia 7/2, sábado, na Rua Gomes Pereira 209, no Bairro Boa Vista. A concentração está marcada para 13h.

Divirta-se é o podcast de cultura do jornal Estado de Minas e pode ser acompanhado tanto no youtube https://youtu.be/N4c4m4tvHSg  e no Spotify.

