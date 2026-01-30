Especial de Carnaval do Divirta-se recebe Di Souza. do bloco 'Então Brilha'

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

O Carnaval de Belo Horizonte começa oficialmente neste sábado (31), e o podcast 'Divirta-se' não ficou de fora da folia. A história de membros de alguns desses blocos se confunde com a própria história dos blocos. A série de entrevistas carnavalescas do Divirta-se abre com o Di Souza, membro do bloco 'Então Brilha' e de outros blocos da cidade.



A história desse músico, nascido em Piedade de Ponte Nova, na Zona da Mata, é inspiradora. Ainda na infância, ele lembra de ouvir bloco de carnaval na cidade e, de tanto gostar, acabou sendo adotado como o mascote do bloco.

Já em BH, Di Souza foi aluno do Querubins, um projeto social que se dedica ao desenvolvimento de crianças e jovens por meio da arte, da cultura e do esporte há quase 30 anos na capital mineira. E foi como percussionista que Di Souza se encontrou como músico.

Ele conta do início de um dos blocos mais conhecidos do carnaval de Belo Horizonte, inclusive de quando a bateria do grupo contou com 700 músicos espalhados pela rua Guaicurus, e como o bloco foi mudando e se adaptando ao crescimento do carnaval da cidade.

A entrevista está no Youtube do Portal Uai e também pode ser ouvida no perfil do Estado de Minas no Spotify.