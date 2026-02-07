Pancadas de chuva em BH provocam quedas de árvores

Pancadas de chuva que atingiram Belo Horizonte neste sábado (7/2) provocaram quedas de árvores pela cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada para 16 ocorrências deste tipo entre 13h e 18h50.

O CBMMG informa que, das 16 ocorrências, 12 árvores caíram em via pública, uma sobre veículo e três sobre residências. A corporação foi acionada para realizar os cortes dos espécimes.

Um dos registros de árvores caídas em vias públicas ocorreu na Avenida Nélio Cerqueira, no Barreiro, conforme registraram motoristas que passavam no local. O Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, não foi acionado para essa ocorrência.

O Estado de Minas entrou em contato com a BHTrans para saber se houve interferência no trânsito no local e aguarda retorno.

Entre as ocorrências de residências atingidas, está a queda de uma árvore sobre uma casa na Rua Volta Grande, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. O CBMMG atendeu o caso. A Defesa Civil de BH não foi acionada. O Estado de Minas aguarda uma resposta da Cemig para saber se houve interferência na rede elétrica do local e aguarda retorno.

Alerta e recomendações

BH está em alerta para chuvas com raios e ventos em torno de 50km/h até as 8h deste domingo (8/2). Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de chuva de 30mm a 50mm.

A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores. Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.

Outros cuidados