Vídeo: queda de árvore derruba três postes em rodovia de MG

A queda de uma árvore provocou danos na MG-030 em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (7/2). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a via ficou parcialmente bloqueada.

As informações da corporação dão conta de que uma árvore de grande porte caiu e derrubou três postes de energia. Uma das estruturas caiu sobre um veículo. Segundo os militares, a motorista não se feriu e já estava fora do carro.

Imagens cedidas ao Estado de Minas, registraram o momento da queda que parou o trânsito. Em dado momento, um dos postes danificados cai no asfalto e provoca uma pequena explosão e fumaça. Um carro também foi visto atravessado no acostamento.

Conforme apurado pela reportagem, a queda ocorreu por volta das 11h15, e às 19h36 a rodovia no sentido Nova Lima ainda estava fechada. A Cemig foi acionada.

Posteriormente, às 20h30, o trânsito estava funcionando com "pare e siga", instalados no Serena Mall e próximo à Polícia Rodoviária de Nova Lima.

A reportagem procurou a prefeitura para saber a condição do tráfego na manhã deste domingo e aguarda resposta. A Cemig também foi acionada, mas não retornou até a publicação desta matéria.