Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para o domingo de pré-carnaval
Conforme a Defesa Civil, a temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima de 24 °C. A chuva pode aparecer a qualquer hora do dia
Os foliões belo-horizontinos podem manter os guarda-chuvas por perto. A previsão da Defesa Civil municipal indica que o domingo (8/2) será de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia.
Conforme o órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.
Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17,4 °C, e a máxima prevista é de 24 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 80%, à tarde.
A cidade ainda está sob alerta de chuva de voluma entre 30 a 50mm neste sábado. Também há previsão de ventos de 50km/h. O cenário, de acordo com a Defesa Civil, requer cuidados redobrados para evitar estragos e perdas.
Saiba como se proteger
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.
ACUMULADO DE CHUVAS (mm), das últimas 12h até às 6h do dia 08/02/2026:
Barreiro: 35,6 (20,0%)
Centro Sul: 20,8 (11,7%)
Hipercentro: 8,2 (4,6%)
Leste: 27,8 (15,6%)
Nordeste: 19,6 (0,8%)
Noroeste: 12,6 (7,1%)
Norte: 14,6 (8,2%)
Oeste: 28,6 (16,1%)
Pampulha: 20,6 (11,6%)
Venda Nova: 30,6 (17,2%)
Média Climatológica FEVEREIRO: 177,7 mm