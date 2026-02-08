Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para o domingo de pré-carnaval

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os foliões belo-horizontinos podem manter os guarda-chuvas por perto. A previsão da Defesa Civil municipal indica que o domingo (8/2) será de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia.

Conforme o órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.

Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17,4 °C, e a máxima prevista é de 24 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 80%, à tarde.

A cidade ainda está sob alerta de chuva de voluma entre 30 a 50mm neste sábado. Também há previsão de ventos de 50km/h. O cenário, de acordo com a Defesa Civil, requer cuidados redobrados para evitar estragos e perdas.

Saiba como se proteger

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva;



- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;



- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;



- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;



- Procure estacionar em um local seguro e coberto.



ACUMULADO DE CHUVAS (mm), das últimas 12h até às 6h do dia 08/02/2026:

Barreiro: 35,6 (20,0%)

Centro Sul: 20,8 (11,7%)

Hipercentro: 8,2 (4,6%)

Leste: 27,8 (15,6%)

Nordeste: 19,6 (0,8%)

Noroeste: 12,6 (7,1%)

Norte: 14,6 (8,2%)

Oeste: 28,6 (16,1%)

Pampulha: 20,6 (11,6%)

Venda Nova: 30,6 (17,2%)

Média Climatológica FEVEREIRO: 177,7 mm