MG registra quedas de helicópteros em tentativas de decolagens

Minas Gerais registrou duas ocorrências de queda de helicóptero neste sábado (7/2) e domingo. Uma delas ocorreu no distrito de Dom Lara, em Caratinga, na Região Leste; e a segunda no aeroporto de Caxambu, no Sul do estado.

No primeiro caso, a queda aconteceu durante o pouso da aeronave em um campo de futebol do distrito.

Segundo testemunhas, o helicóptero teria inclinado para o lado no momento final da aterrissagem, quando a hélice tocou o gramado, fazendo com que a aeronave parasse logo em seguida. O momento foi registrado em vídeo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre o número de ocupantes da aeronave. Moradores relataram que o helicóptero pertence a um empresário que estava em visita a familiares no município.

Já em Caxambu, o acidente aconteceu nesta madrugada, por volta das 2h. Um helicóptero modelo R66, de 2023, tentou decolar, mas caiu antes mesmo de alçar voo. Também não houve vítimas.

Os bombeiros fiscalizaram o veículo e foi identificado um derramamento de combustível. O local foi lavado para evitar riscos de incêndio e explosão. O Cenipa foi acionado para tomar as devidas providências.

Após a inspeção dos militares, a aeronave permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar e da administração do aeroporto.