BH está sob alerta de chuva até segunda-feira (9/2); saiba como se proteger

A Defesa Civil renovou o alerta de chuva para Belo Horizonte. Agora, o aviso é válido neste domingo (8/2) até segunda-feira (9). Conforme o órgão municipal, o cenário requer cuidados redobrados para evitar danos e perdas.

A previsão indica que a capital mineira pode registrar pancadas de chuva com volume de 40 a 60mm, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.

Nesses casos, é recomendado evitar áreas propícias a alagamentos, especialmente se forem próximas a rios e córregos. Também é ideal ficar longe de enxurradas, já que a força das águas pode arrastar pessoas e até bens materiais.

Os ventos também oferecem perigo, por isso, é adequado estacionar veículos em local seguro, para não correr o risco de serem atingidos por árvores.

Veja outras recomendações

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.