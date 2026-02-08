MG: idoso tem perna amputada após acidente em máquina agrícola

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso, de 60 anos, teve a perna direita parcialmente amputada após se envolver em um acidente com uma máquina agrícola, em Berizal, no Norte de Minas, nesse sábado (7/2). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme informações da corporação, o homem realizava atividades com um trator, quando escorregou e ficou com a perna presa no desintegrador acoplado à máquina.

O incidente resultou na amputação parcial do membro. Equipes de apoio terrestre e suporte aéreo com a aeronave Arcanjo realizaram o atendimento à vítima.

Os militares resgataram o idoso e liberaram a perna presa. O homem foi encaminhado ao Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, em Montes Claros, também no Norte de Minas.