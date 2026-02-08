Assine
ATAQUE

Grande BH: homem tem parte da orelha arrancada por dois pit bulls

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e um jovem também foram mordidos nas pernas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/02/2026 08:55

O ataque começou quando o dono tentou colocar a focinheira em um dos cachorros
O ataque começou quando o dono tentou colocar a focinheira em um dos cachorros crédito: CBMMG

Um homem, de 38 anos, teve parte da orelha arrancada ao ser atacado por seus dois cães da raça pit bull, no bairro Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (7/2). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele também teve ferimentos nas pernas e nos braços.

Segundo a corporação, o ataque aconteceu quando o homem tentou colocar a focinheira em um dos cachorros, momento em que, o outro pit bull ficou agressivo e começou o ataque. Ele teve ferimentos na orelha e nos membros inferiores e superiores.

A esposa do dono dos cachorros, de 37 anos, e o filho do casal, de 17, também foram mordidos nas pernas. O homem, que teve parte da orelha arrancada, foi encaminhado para o Hospital João XXIII.

Uma das vítimas do ataque informou aos bombeiros que os cães possuem 12 anos, e um deles, o macho, está com a família desde filhote. 

Os pit bulls foram capturados pelos militares e destinados à Secretaria Adjunta de Proteção Animal (Sepa), de Betim.

