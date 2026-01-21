Vídeo: cachorro desmaia após ser arrastado pelo pescoço por pedaço de arame

Um homem foi preso nessa terça-feira (20/1) em Campina Verde (MG), no Triângulo Mineiro, por equipe da Polícia Civil (PC) da cidade após ser flagrado por câmeras de segurança arrastando um cachorro em via pública pelo pescoço, através de um pedaço de arame.

As imagens mostram o animal em sofrimento e chegando a desmaiar, sendo que mesmo assim o suspeito continuou o arrastando pela rua.

Ainda conforme o vídeo é possível ouvir uma testemunha dizendo a seguinte frase: "Tadinho, você vai matar esse cachorro, moço".

O suspeito foi localizado no mesmo dia do crime, preso em flagrante e vai responder por crimes de maus-tratos contra animais.

"O sujeito arrastou o animal desacordado por um arame e ele quase foi a óbito, se não fosse massagens cardíacas realizadas por morador que estava no local. Diante do ato cruel contra animais, a PC realizou diligência apurando o caso, bem como afim de localizar o sujeito que foi preso em flagrante", contou o delegado Fúlvio Alvarenga Sampaio.

A pena para maus-tratos contra cachorros e gatos no Brasil, pela Lei Sansão (Lei 14.064/2020), é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa e proibição da guarda; uma punição mais severa que a geral para outros animais (Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/1998), que prevê detenção de 3 meses a 1 ano. Se houver morte do animal, a pena pode ser ainda mais aumentada