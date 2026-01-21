Assine
overlay
Início Gerais
CRUELDADE

Vídeo: cachorro desmaia após ser arrastado pelo pescoço por pedaço de arame

O tutor do animal foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais. Caso aconteceu em Campina Verde, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim
RM
Renato Manfrim
Repórter
21/01/2026 15:37

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: cachorro desmaia após ser arrastado pelo pescoço por pedaço de arame
Cachorro desmaia após ser arrastado pelo pescoço por pedaço de arame no Triângulo Mineiro crédito: PCMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um homem foi preso nessa terça-feira (20/1) em Campina Verde (MG), no Triângulo Mineiro, por equipe da Polícia Civil (PC) da cidade após ser flagrado por câmeras de segurança arrastando um cachorro em via pública pelo pescoço, através de um pedaço de arame.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As imagens mostram o animal em sofrimento e chegando a desmaiar, sendo que mesmo assim o suspeito continuou o arrastando pela rua.

Ainda conforme o vídeo é possível ouvir uma testemunha dizendo a seguinte frase: "Tadinho, você vai matar esse cachorro, moço".

Leia Mais

O suspeito foi localizado no mesmo dia do crime, preso em flagrante e vai responder por crimes de maus-tratos contra animais.

"O sujeito arrastou o animal desacordado por um arame e ele quase foi a óbito, se não fosse massagens cardíacas realizadas por morador que estava no local. Diante do ato cruel contra animais, a PC realizou diligência apurando o caso, bem como afim de localizar o sujeito que foi preso em flagrante", contou o delegado Fúlvio Alvarenga Sampaio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pena para maus-tratos contra cachorros e gatos no Brasil, pela Lei Sansão (Lei 14.064/2020), é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa e proibição da guarda; uma punição mais severa que a geral para outros animais (Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/1998), que prevê detenção de 3 meses a 1 ano. Se houver morte do animal, a pena pode ser ainda mais aumentada

Tópicos relacionados:

maus-tratos-aos-animais pcmg triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay