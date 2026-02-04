Grande BH: PF combate corrupção eleitoral durante eleições de 2024
Operação Voto Livre apura suspeita de compra de votos em município da Região Metropolitana
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4/2), a segunda fase da Operação Voto Livre para aprofundar as investigações e reprimir práticas de corrupção eleitoral em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os crimes teriam ocorrido durante as eleições municipais de 2024.
A nova etapa da operação foi desencadeada a partir da análise de elementos coletados na primeira fase da investigação, o que motivou a expedição de novos mandados de busca e apreensão.
As medidas têm como objetivo esclarecer fatos relacionados a um possível esquema de compra de votos no pleito municipal do ano passado.
Nesta fase, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Vespasiano, expedidos pela 311ª Zona Eleitoral. Foram apreendidas celulares e dinheiro, que estava guardado em um cofre. Não há informações de suspeitos presos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa, cujas penas máximas são, respectivamente, de quatro e oito anos de reclusão.