Carros roubados em lava a jato são recuperados em BH

Dois veículos roubados em um lava a jato foram recuperados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesse sábado (7/2), no bairro Jaraguá, na Pampulha, em Belo Horizonte. Dois homens foram presos.

Conforme a corporação, a dupla chegou ao local, anunciou o roubo e levou os veículos.

Durante as buscas, os policiais identificaram um Jeep Commander cinza, no Anel Rodoviário, na altura do bairro Nazaré, Região Nordeste.

Na abordagem, houve perseguição, momento em que um dos suspeitos bateu contra um veículo parado. Ele ainda tentou fugir a pé, inclusive dispensando uma arma de fogo. O suspeito, no entanto, foi alcançado e preso. O veículo também foi recuperado.

Durante a noite, os militares também encontraram uma BMW branca e o segundo suspeito foi preso. Os dois foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil.