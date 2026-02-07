MG: casal é preso com submetralhadora, drogas e munições
Segundo a PM, foi identificado um imóvel feito de depósito de entorpecentes pelos autores em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais
Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 24, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa sexta-feira (6/2), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a corporação, com eles foram encontradas armas de fogo e um "depósito" de entorpecentes.
A PM informou que recebeu a informação sobre a prática do tráfico de drogas em um imóvel no bairro Altinópolis. A casa passou a ser monitorada pela corporação até a abordagem dos autores.
Segundo a Polícia Militar, o casal foi abordado em uma motocicleta, logo após saírem da residência. Com eles foram encontradas porções de maconha.
Os dois foram levados para a vistoria dentro da casa, onde os policiais identificaram grande quantidade de maconha, drogas sintéticas e munições.
Durante as investigações, os militares receberam a informação de que, outro imóvel estava sendo usado como depósito de entorpecentes pelo casal. No local foram encontrados várias embalagens com maconha, papelotes de cocaína, um revólver e uma submetralhadora.
Os suspeitos foram presos em flagrante, e os materiais apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para adoção das providências cabíveis. A motocicleta também foi removida.
O que foi apreendido?
01 Submetralhadora
01 Revólver cal 38
14 Munições cal 9mm
07 Munições cal 38
01 Munição cal 380
02 Carregadores
14 Barras de maconha
20 Invólucros grandes de maconha
11 Papelotes de cocaína
45 Porções de maconha
22 Sachês de droga sintética
99 Comprimidos de drogas sintéticas
04 Balanças de precisão
02 Telefones
R$ 420,00 em dinheiro