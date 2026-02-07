MG: casal é preso com submetralhadora, drogas e munições

Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 24, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa sexta-feira (6/2), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a corporação, com eles foram encontradas armas de fogo e um "depósito" de entorpecentes.

A PM informou que recebeu a informação sobre a prática do tráfico de drogas em um imóvel no bairro Altinópolis. A casa passou a ser monitorada pela corporação até a abordagem dos autores.

Segundo a Polícia Militar, o casal foi abordado em uma motocicleta, logo após saírem da residência. Com eles foram encontradas porções de maconha.

Os dois foram levados para a vistoria dentro da casa, onde os policiais identificaram grande quantidade de maconha, drogas sintéticas e munições.

Durante as investigações, os militares receberam a informação de que, outro imóvel estava sendo usado como depósito de entorpecentes pelo casal. No local foram encontrados várias embalagens com maconha, papelotes de cocaína, um revólver e uma submetralhadora.

Os suspeitos foram presos em flagrante, e os materiais apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para adoção das providências cabíveis. A motocicleta também foi removida.

O que foi apreendido?

01 Submetralhadora

01 Revólver cal 38

14 Munições cal 9mm

07 Munições cal 38

01 Munição cal 380

02 Carregadores

14 Barras de maconha

20 Invólucros grandes de maconha

11 Papelotes de cocaína

45 Porções de maconha

22 Sachês de droga sintética

99 Comprimidos de drogas sintéticas

04 Balanças de precisão

02 Telefones

R$ 420,00 em dinheiro