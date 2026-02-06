Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO NA GRANDE BH

Homem suspeito de ligação com o PCC é preso com drogas na Grande BH

Detenção ocorreu quando o suspeito tentou fugir de patrulhamento em Sabará (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 05:24 - atualizado em 06/02/2026 07:20

compartilhe

SIGA
x
Com o suspeito, foram apreendidos 149 pinos de cocaína, sete buchas e uma porção maior de maconha, além de 181 pedras de crack
Com o suspeito, foram apreendidos 149 pinos de cocaína, sete buchas e uma porção maior de maconha, além de 181 pedras de crack crédito: PMMG/Reprodução

Um homem suspeito de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso com drogas nessa quinta-feira (5/2), em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria comercializando e armazenando entorpecentes no Beco da Colina, no Bairro Morro da Cruz. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu e entrou em uma residência, onde foi alcançado e abordado.

Leia Mais

Depois da identificação do homem, levantamentos da seção de inteligência (P2) do 61º Batalhão da PM, em conjunto com a P2 da Rotam, indicaram que ele tem vínculo com a facção criminosa PCC.

Durante a ação, foram apreendidos 149 pinos de cocaína, sete buchas e uma porção maior de maconha, além de 181 pedras de crack.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido, e o caso segue sob investigação.

Tópicos relacionados:

grande-bh pcc sabara trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay