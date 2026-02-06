Homem suspeito de ligação com o PCC é preso com drogas na Grande BH

Um homem suspeito de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso com drogas nessa quinta-feira (5/2), em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria comercializando e armazenando entorpecentes no Beco da Colina, no Bairro Morro da Cruz. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu e entrou em uma residência, onde foi alcançado e abordado.

Depois da identificação do homem, levantamentos da seção de inteligência (P2) do 61º Batalhão da PM, em conjunto com a P2 da Rotam, indicaram que ele tem vínculo com a facção criminosa PCC.

Durante a ação, foram apreendidos 149 pinos de cocaína, sete buchas e uma porção maior de maconha, além de 181 pedras de crack.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido, e o caso segue sob investigação.