Casal é preso ao esconder drogas em telhas e garrafas vazias de bar em MG

Dois suspeitos foram presos em flagrante depois de denúncia; crack, cocaína, maconha e revólveres foram recolhidos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 09:51

Foram apreendidas 17 pedras de crack, 31 porções de cocaína, 13 buchas de maconha, além de dinheiro em espécie e diversos celulares
Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo na tarde dessa quinta-feira (5/2), em Itueta (MG), no Vale do Rio Doce. A ação policial foi provocada por uma denúncia indicando comércio de entorpecentes em um bar da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares monitoraram o local e abordaram um usuário que havia acabado de comprar uma pedra de crack. Como não tinha dinheiro, deixou o celular como garantia até quitar a dívida de R$ 50. A partir da informação, os policiais entraram no estabelecimento e encontraram mais drogas escondidas no interior do bar da "Telma" e "Alemão".

Além de buscas na casa do casal, no balcão entre as garrafas de cervejas vazias e até nas telhas do bar, foram apreendidas ao todo 17 pedras de crack, 31 porções de cocaína, 13 buchas de maconha, dinheiro em espécie e diversos celulares usados para facilitar a comercialização dos entorpecentes. Também foram recolhidas munições e duas armas de fogo, uma garrucha calibre .22 e um revólver calibre .38.

Segundo a polícia, o bar era apontado como ponto de venda de drogas e já havia sido alvo de denúncias anteriores envolvendo os mesmos suspeitos. A corporação afirmou ainda que os investigados utilizavam armas para intimidar usuários e rivais no local.

Os dois autores foram presos em flagrante por tráfico de drogas e crimes relacionados ao porte e à posse ilegal de arma de fogo. Depois de atendimento médico, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, onde o caso segue sob investigação.

