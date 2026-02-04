Aluno denuncia cultivo de maconha em moradia estudantil da UFOP

Um aluno denunciou o suposto cultivo de maconha por um estudante na moradia estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Ouro Preto (MG), na Região Central do estado. Segundo o denunciante, a situação tem causado desgaste psicológico aos demais moradores. A universidade informou que tomou conhecimento do caso, realizou vistoria no local e segue apurando a denúncia.

De acordo com o estudante, a instituição não tem sido eficaz na solução de um problema recorrente na Vila Universitária. Ele afirma que a denúncia já foi feita anteriormente e que o aluno apontado como responsável pelo cultivo foi identificado pela administração, mas nenhuma medida efetiva teria sido adotada.

“A situação é agravada e, de certo modo, validada pela ausência de um protocolo institucional da UFOP voltado à efetiva salvaguarda dos direitos dos demais moradores, em sua maioria alunos adimplentes com suas obrigações acadêmicas, em detrimento da proteção conferida a um aluno infrator, cuja primeira matrícula remonta ao período 16.2”, declarou o denunciante.

Ainda segundo ele, o estudante suspeito está há quase dez anos vinculado à universidade e manteria privilégios, como a ocupação de um quarto individual e a concessão reiterada de prazos ampliados para permanência na moradia estudantil.

Em nota, a UFOP informou que a segurança do campus realizou vistorias imediatas e posteriores no local mencionado, mas não encontrou evidências que confirmassem a situação relatada. A universidade orientou que os envolvidos registrem a denúncia por meio da Ouvidoria, considerada o canal mais adequado para esse tipo de manifestação.

“A UFOP esclarece que as providências adotadas seguem as normas internas, a legislação vigente e os princípios da Administração Pública. A Universidade segue atenta às questões de convivência nas moradias estudantis e estuda medidas para aprimorar a gestão desses espaços, em especial a criação de uma coordenadoria específica para tratar do tema”, informou a instituição.

Imagens anexadas à denúncia mostram pés de maconha plantados em vasos, posicionados em um canto da moradia. Segundo o denunciante, as fotos teriam sido feitas antes da retirada das plantas e foram repassadas por um ex-morador, que só decidiu compartilhá-las após deixar a universidade, por receio de exposição.

Ele afirma ainda que, mesmo após a remoção das plantas, elementos do quarto, como disposição de objetos e padrão de organização, permitiriam identificar o local como pertencente ao estudante denunciado. Relatos preliminares apontam que, nesta semana, novos alunos chegaram para as habitações e à universidade retirou o rapaz do sistema. "As coisas dele estão na cozinha da moradia", diz estudante.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela Reportagem, mas ainda sem retorno. A matéria será atualizada assim que houver resposta.